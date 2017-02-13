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13 февраля 2017, 10:03 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Бутта Магомедов: Можно сказать, вошли в рабочий ритм

После матча с «Коломной» интервью клубному сайту дал отметившийся двумя забитыми мячами полузащитник раменской команды Бутта Магомедов.

— Обычная контрольная игра. Мы достаточно удачно распорядились созданными моментами. Плюс, на мой взгляд, дисциплинированно сыграли в обороне.

— То есть, сделали то, чего не хватило в игре с «Солярисом», когда пропустили четыре мяча?

— Я бы объяснил случившееся тем, что в обороне было сразу три находившихся на просмотре футболиста, и им элементарно не хватило времени, чтобы наладить взаимопонимание.

— Практически все играют по тайму, а вы фактически провели два полных матча. У вас больше всех сил в команде?

— Наверное, это лучше спросить у наших тренеров.

— Когда в предыдущей игре пришлось возвращаться на поле через несколько минут после замены, было непривычно?

— На самом деле, в карьере на сборах подобное уже случалось. Тут же получил травму Крапивников, обратная замена была вынужденная, а я просто оказался единственным, кто не успел переодеться.

— Позади почти месяц работы. Судя по последней игре, нагрузки уже воспринимаются легче?

— Конечно. Можно сказать, вошли в колею и почувствовали рабочий ритм.

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