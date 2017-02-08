Пахомов: Мэрия города делает все, чтобы «Сочи» вышел в РФПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После 17 туров первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице зоны «Юг», имея в активе 23 очка.

«Клуб развивается, неплохо идет в чемпионате. Конечно, все, что делается сегодня, делается для того, чтобы команда “Сочи” вышла в высшую лигу и была достойным хозяином “Фишта” (стадиона) после чемпионата мира», — сказал Пахомов.

«Олимпийские игры дали нам возможность занятия зимними видами спорта, и сегодня ажиотаж очень большой, сочинские дети имеют такую возможность. Надеемся, что чемпионат мира по футболу даст такую же мотивацию, и это больше активизирует наших болельщиков. Просто, видов спорта в городе очень много и трудно разорваться», — добавил глава города.

Футбольный клуб «Сочи» был возрожден в 2013 году, когда новую команду заявили в третий любительский дивизион. В сезоне-2014/15 коллектив выступал в первенстве ПФЛ, заняв последнее, 18-е место в зоне «Юг». После этого команда была расформирована. В сезоне-2016/17 клуб был снова возрожден.