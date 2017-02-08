Сергей Рогачев: Мне говорили: зачем тебе «Сатурн», там людей в лес вывозят!
Экс-форвард «Сатурна» и сборной Молдавии Сергей Рогачев прокомментировал главные мифы и слухи о подмосковной команде.
— Главный миф про «Сатурн»: люди из руководства вывезли в лес Принса Амоако и сказали: «Будешь плохо играть, в следующий раз обратно не заберем». Такое могло быть?
— У меня ощущение, что эту байку рассказывают про любого игрока «Сатурна». Я приехал до Амоако, но уже ходили слухи, что
— Самый нелепый легионер, который играл в «Сатурне»?
— Они все были своеобразные, но нормальные. Хотя Барихо выходил на поле весь в украшениях, чуть ли не на ногах перстни были. Вообще бразильцы и аргентинцы держались отдельно, а русские общались в основном с русскими. С Джамбуладом Базаевым мы дружили, например. Могли бутсы друг друга приклеить к полу или завязать шнурки
— Откуда взялся слух, что Николас Павлович нетрадиционной ориентации?
— Это то же самое, что и про лес. Приехал к человеку друг из Аргентины. Что, к человеку друг не может приехать?
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