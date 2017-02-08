Сергей Рогачев: Мне говорили: зачем тебе «Сатурн», там людей в лес вывозят!

— Главный миф про «Сатурн»: люди из руководства вывезли в лес Принса Амоако и сказали: «Будешь плохо играть, в следующий раз обратно не заберем». Такое могло быть?

— У меня ощущение, что эту байку рассказывают про любого игрока «Сатурна». Я приехал до Амоако, но уже ходили слухи, что кого-то вывезли в лес. Мне говорили: «Куда ты едешь, какой “Сатурн”, там людей в лес вывозят!». Люди рассказывали чуть ли не с подробностями, что там с игроками в лесу делали. Не знаю, откуда это взялось. Послушайте, за шесть лет в «Сатурне» никого в лес не вывозили, ничего даже похожего не было.

— Самый нелепый легионер, который играл в «Сатурне»?

— Они все были своеобразные, но нормальные. Хотя Барихо выходил на поле весь в украшениях, чуть ли не на ногах перстни были. Вообще бразильцы и аргентинцы держались отдельно, а русские общались в основном с русскими. С Джамбуладом Базаевым мы дружили, например. Могли бутсы друг друга приклеить к полу или завязать шнурки кому-нибудь, чтобы человек не успел вовремя на тренировку.

— Откуда взялся слух, что Николас Павлович нетрадиционной ориентации?