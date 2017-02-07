Борис Игнатьев: Задача «Торпедо» — выход в ФНЛ
Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал, что задача клуба на сезон — выход в ФНЛ. Он отметил, что финансы позволяют москвичам спокойно доиграть до окончания турнира в зоне «Центр». «Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Авангарда» на четыре очка и имея одну игру в запасе.
— Команда вышла из отпуска в конце января и тренируется все это время в Москве, работаем как на открытом воздухе, так и на манеже. Медицинское обследование показало, что проблем ни у кого из футболистов нет, разве что несколько человек привезли пару лишних килограммов, но ничего страшного, — отметил Игнатьев. — Завтра у нас состоится первый контрольный матч в году.
Планируем укреплять состав, благо футболистов, желающих играть за «Торпедо», достаточно. Финансы позволяют нашему клубу спокойно провести весеннюю часть чемпионата. Задача стоит одна — занять первое место в своем дивизионе и добиться повышения в классе.
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