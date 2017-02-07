— Команда вышла из отпуска в конце января и тренируется все это время в Москве, работаем как на открытом воздухе, так и на манеже. Медицинское обследование показало, что проблем ни у кого из футболистов нет, разве что несколько человек привезли пару лишних килограммов, но ничего страшного, — отметил Игнатьев. — Завтра у нас состоится первый контрольный матч в году.

Планируем укреплять состав, благо футболистов, желающих играть за «Торпедо», достаточно. Финансы позволяют нашему клубу спокойно провести весеннюю часть чемпионата. Задача стоит одна — занять первое место в своем дивизионе и добиться повышения в классе.