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7 февраля 2017, 16:44 | Футбол: Второй дивизион | НИА-Нижний Новгород

Николай Писарев стал новым главным тренером нижегородского ФК «Олимпиец»

Николай Писарев стал новым главным тренером нижегородского ФК «Олимпиец». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Николай Писарев стал новым главным тренером нижегородского ФК Олимпиец - Фото Увеличить
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Писарев известен как футболист по выступлениям за московские клубы «Торпедо», «Динамо» и «Спартак», а также за испанскую «Мериду» и немецкий «Санкт-Паули». Также он провел три матча за национальную сборную России. Завершил карьеру футболиста в 2001 году, на тренерской работе — с 2002 года.

С 2010 года Писарев занимал в Российском футбольном союзе пост спортивного директора и возглавлял молодежную сборную нашей страны. Под его руководством сборная впервые за 15 лет завоевала право участвовать в финальном турнире чемпионата Европы 2013 года. Многие футболисты, игравшие у него в «молодежке», сейчас выступают за национальную команду страны.

Под руководством нового тренера нижегородская команда 9 февраля отправится на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках.
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Новости Второго дивизиона

Писарев: Перед «Олимпийцем» стоит задача выхода в ФНЛ

Писарев: Перед «Олимпийцем» стоит задача выхода в ФНЛ

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Руководство нижегородского клуба «Олимпиец» поставило перед командой задачу выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС рассказал новый главный тренер команды Николай Писарев.
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