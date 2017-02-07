Николай Писарев стал новым главным тренером нижегородского ФК «Олимпиец»

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Писарев известен как футболист по выступлениям за московские клубы «Торпедо», «Динамо» и «Спартак», а также за испанскую «Мериду» и немецкий «Санкт-Паули». Также он провел три матча за национальную сборную России. Завершил карьеру футболиста в 2001 году, на тренерской работе — с 2002 года.

С 2010 года Писарев занимал в Российском футбольном союзе пост спортивного директора и возглавлял молодежную сборную нашей страны. Под его руководством сборная впервые за 15 лет завоевала право участвовать в финальном турнире чемпионата Европы 2013 года. Многие футболисты, игравшие у него в «молодежке», сейчас выступают за национальную команду страны.

Под руководством нового тренера нижегородская команда 9 февраля отправится на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках.