Писарев: Перед «Олимпийцем» стоит задача выхода в ФНЛ

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Во вторник руководство «Олимпийца» объявило о назначении на пост главного тренера бывшего наставника молодежной сборной России Николая Писарева.

«Я благодарен руководству, что мне было оказано доверие, на посту тренера “Олимпийца” я постараюсь реализовать свои тренерские идеи. Для нас важно вернуть людей на стадион в Нижнем Новгороде, вернуть интерес зрителей. Перед командой стоит задача выхода в ФНЛ, которую мы постараемся реализовать. На данный момент тренерский штаб полностью не сформирован, это будет сделано чуть позже», — сказал Писарев.

«Олимпиец» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), в зоне «Урал-Поволжье». В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице.