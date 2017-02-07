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7 февраля 2017, 15:25 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Писарев: Перед «Олимпийцем» стоит задача выхода в ФНЛ

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Руководство нижегородского клуба «Олимпиец» поставило перед командой задачу выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС рассказал новый главный тренер команды Николай Писарев.

По словам нового наставника команды на данный момент тренерский штаб полностью не сформирован это будет сделано чуть позже. Увеличить
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Во вторник руководство «Олимпийца» объявило о назначении на пост главного тренера бывшего наставника молодежной сборной России Николая Писарева.

«Я благодарен руководству, что мне было оказано доверие, на посту тренера “Олимпийца” я постараюсь реализовать свои тренерские идеи. Для нас важно вернуть людей на стадион в Нижнем Новгороде, вернуть интерес зрителей. Перед командой стоит задача выхода в ФНЛ, которую мы постараемся реализовать. На данный момент тренерский штаб полностью не сформирован, это будет сделано чуть позже», — сказал Писарев.

«Олимпиец» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), в зоне «Урал-Поволжье». В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице.

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