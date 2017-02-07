Писарев возглавил команду второго дивизиона «Олимпиец»
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев стал новым главным тренером нижегородской команды «Олимпиец», которая выступает во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье».
С 2010 года Писарев занимал в Российском футбольном союзе пост спортивного директора и возглавлял молодёжную команду страны. Под его руководством молодёжная сборная России завоевала право участвовать в финальном турнире чемпионата Европы 2013 года.
«Под руководством Николая Николаевича Писарева наша команда 9 февраля отправляется на первый зимний сбор, который пройдёт в Ессентуках», — говорится на официальном сайте клуба.
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