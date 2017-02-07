Писарев возглавил команду второго дивизиона «Олимпиец»

С 2010 года Писарев занимал в Российском футбольном союзе пост спортивного директора и возглавлял молодёжную команду страны. Под его руководством молодёжная сборная России завоевала право участвовать в финальном турнире чемпионата Европы 2013 года.



«Под руководством Николая Николаевича Писарева наша команда 9 февраля отправляется на первый зимний сбор, который пройдёт в Ессентуках», — говорится на официальном сайте клуба.