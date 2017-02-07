Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/28689636/
7 февраля 2017, 13:23 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Игроки «Армавира» навестили болельщицу, болеющую спастической диплегией

Футболисты «Армавира» Владислав Мастерной, Михаил Погонин, а также пресс-служба клуба отправились в гости к болельщице Саше Компаниец, которая болеет спастической диплегией — разновидностью ДЦП.

В марте прошлого года армавирский клуб приобрёл для девочки немецкий ортез на коленный сустав. Игроки вручили Александре подарки и пообщались с ней.

«Я приятно удивлён тем, что девочка, несмотря на ограниченность в физических возможностях, так развита интеллектуально. Она много читает, довольно общительная. По-настоящему здорово, что, будучи в “Армавире”, я могу не только заниматься любимым делом — играть в футбол, но и участвовать в социальной жизни города, быть полезным тем, кто поддерживает Клуб. С этим я столкнулся впервые в своей карьере. Хочется верить, что когда мы заглянем к Саше в следующий раз, ей будет также приятно и она удивит нас своими успехами», — цитирует Погонина пресс-служба «Армавира».

Армавир
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России