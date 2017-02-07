Игроки «Армавира» навестили болельщицу, болеющую спастической диплегией

В марте прошлого года армавирский клуб приобрёл для девочки немецкий ортез на коленный сустав. Игроки вручили Александре подарки и пообщались с ней.



«Я приятно удивлён тем, что девочка, несмотря на ограниченность в физических возможностях, так развита интеллектуально. Она много читает, довольно общительная. По-настоящему здорово, что, будучи в “Армавире”, я могу не только заниматься любимым делом — играть в футбол, но и участвовать в социальной жизни города, быть полезным тем, кто поддерживает Клуб. С этим я столкнулся впервые в своей карьере. Хочется верить, что когда мы заглянем к Саше в следующий раз, ей будет также приятно и она удивит нас своими успехами», — цитирует Погонина пресс-служба «Армавира».