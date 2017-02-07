Игроки «Армавира» навестили болельщицу, болеющую спастической диплегией
Футболисты «Армавира» Владислав Мастерной, Михаил Погонин, а также
пресс-служба клуба отправились в гости к болельщице Саше Компаниец, которая болеет спастической диплегией — разновидностью ДЦП.
В марте прошлого года армавирский клуб приобрёл для девочки немецкий ортез на коленный сустав. Игроки вручили Александре подарки и пообщались с ней.
«Я приятно удивлён тем, что девочка, несмотря на ограниченность в физических возможностях, так развита интеллектуально. Она много читает, довольно общительная.
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