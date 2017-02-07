«Сатурн» уступил «Солярису» в контрольном матче

Игра началась с опасного углового у ворот Романенко, после чего уже чёрно-синие выглядели острее соперника. Никитянов с интервалом в несколько минут заставил москвичей дважды получить жёлтые карточки, а ещё в двух эпизодах мяч мог побывать в воротах Анохина. В первом случае после углового в исполнении Магомедова и скидки Настусенко во вратаря попал Синявский. Во втором, когда Настусенко совершил рейд со своей половины поля со смещением в центр, Анохин парировал и удар Шанина в дальний угол, и добивание Синявского.

Затем инициативу перехватил уже «Солярис». Были опасные прострелы, едва не завершившийся взятием ворот розыгрыш штрафного и эпизод, когда защитники раменской команды вынесли мяч едва ли не с ленточки. Последний из эпизодов случился уже после взятия ворот. Если со штрафным в исполнении Покидышева занявший место в воротах хозяев Мусин справился, то Никитянов застал вратаря врасплох, поразив ближний угол. Впрочем, в начале второго тайма, на который у «Сатурна» вышло десять новых футболистов, начался с ответного гола. Добролович завершил подачу углового в район ближней штанги.

Проблем чёрно-синим добавила травма Крапивникова, из-за чего на поле пришлось возвращаться замененному пятью минутами ранее Магомедову. Он даже забить после паса вразрез мог, однако счёт к тому времени был уже 1:3. С интервалом в три минуты Барсов использовал прострельную передачу, а Добролович оформил «дубль», приняв мяч на грудь и вторым касанием отправив его в сетку. Досадная потеря обернулась ещё одним голом Барсова — 1:4.

Крупным счёт перестал быть благодаря удару Королёва и рикошету от защитника. А уже на последней минуте Н. Шабанин в высоком прыжке переправил мяч в ворота с подачи Магомедова. Отметим, что и пропустить «Сатурн» также мог, однако, как минимум в двух эпизодах команду спас Матвеенков.

«Солярис» (Москва) — «Сатурн» (Раменское) — 4:3 (0:1).

Голы: Никитянов, 43 (0:1). Добролович, 49 (1:1). Барсов, 73 (2:1). Добролович, 76 (3:1). Барсов, 83 (4:1). Королёв, 85 (4:2). Н. Шабанин, 90 (4:3).

«Солярис»: Анохин (Мусин, 31, Засеев, 60), Добролович, Мамонов (Трегулов, 60), Павлов, Данилин (к) (Ларионов, 46), Турсунов (Полин, 46), Санталов (Ляднев, 46), Земченков, Садов (Дехин, 60), Поварницын, Барсов.

«Сатурн»: Романенко (Матвеенков, 46), Настусенко (к) (Шепелев, 46), Зубков (Ерастов, 46), Покидышев (Королёв, 46), Злобин (Лимонов, 46), Миронов (Семячкин, 46), Магомедов (Манкос, 60), Никитянов (Н. Шабанин, 46), Шанин (К. Корж, 46), Сергулёв (Крапивников, 46, Магомедов, 66), Синявский (Зизенков, 46).

6 февраля. Москва. Стадион «Спартаковец» им. Н. П. Старостина. 14:00. 50 зрителей.