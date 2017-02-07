«Сатурн» уступил «Солярису» в контрольном матче
В первом контрольном матче в 2017 году «Сатурн» уступил «Солярису» со счётом 3:4.
Игра началась с опасного углового у ворот Романенко, после чего уже
Затем инициативу перехватил уже «Солярис». Были опасные прострелы, едва не завершившийся взятием ворот розыгрыш штрафного и эпизод, когда защитники раменской команды вынесли мяч едва ли не с ленточки. Последний из эпизодов случился уже после взятия ворот. Если со штрафным в исполнении Покидышева занявший место в воротах хозяев Мусин справился, то Никитянов застал вратаря врасплох, поразив ближний угол. Впрочем, в начале второго тайма, на который у «Сатурна» вышло десять новых футболистов, начался с ответного гола. Добролович завершил подачу углового в район ближней штанги.
Проблем
Крупным счёт перестал быть благодаря удару Королёва и рикошету от защитника. А уже на последней минуте Н. Шабанин в высоком прыжке переправил мяч в ворота с подачи Магомедова. Отметим, что и пропустить «Сатурн» также мог, однако, как минимум в двух эпизодах команду спас Матвеенков.
«Солярис» (Москва) — «Сатурн» (Раменское) — 4:3 (0:1).
Голы: Никитянов, 43 (0:1). Добролович, 49 (1:1). Барсов, 73 (2:1). Добролович, 76 (3:1). Барсов, 83 (4:1). Королёв, 85 (4:2). Н. Шабанин, 90 (4:3).
«Солярис»: Анохин (Мусин, 31, Засеев, 60), Добролович, Мамонов (Трегулов, 60), Павлов, Данилин (к) (Ларионов, 46), Турсунов (Полин, 46), Санталов (Ляднев, 46), Земченков, Садов (Дехин, 60), Поварницын, Барсов.
«Сатурн»: Романенко (Матвеенков, 46), Настусенко (к) (Шепелев, 46), Зубков (Ерастов, 46), Покидышев (Королёв, 46), Злобин (Лимонов, 46), Миронов (Семячкин, 46), Магомедов (Манкос, 60), Никитянов (Н. Шабанин, 46), Шанин (К. Корж, 46), Сергулёв (Крапивников, 46, Магомедов, 66), Синявский (Зизенков, 46).
6 февраля. Москва. Стадион «Спартаковец» им. Н. П. Старостина. 14:00. 50 зрителей.
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