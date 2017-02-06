«Сызрань-2003» обыграла «Зенит» в контрольном матче
Пензенский «Зенит» продолжает подготовку к весенней части Первенства России, которая стартует в апреле.
Очередной контрольный матч подопечные Игоря Пывина провели на выезде против клуба «Сызрань-2003». Встреча получилась скупой на голы: мяч влетел в ворота всего один раз. В первом тайме отличился игрок, находящийся на просмотре в сызранском клубе.
«Сызрань-2003» (Сызрань) — «Зенит» (Пенза) — 1:0 (1:0).
Гол: игрок на просмотре (1:0).
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