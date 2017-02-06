Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/28678850/
6 февраля 2017, 15:59 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Сызрань-2003» обыграла «Зенит» в контрольном матче

Пензенский «Зенит» продолжает подготовку к весенней части Первенства России, которая стартует в апреле.

Очередной контрольный матч подопечные Игоря Пывина провели на выезде против клуба «Сызрань-2003». Встреча получилась скупой на голы: мяч влетел в ворота всего один раз. В первом тайме отличился игрок, находящийся на просмотре в сызранском клубе.

«Сызрань-2003» (Сызрань) — «Зенит» (Пенза) — 1:0 (1:0).

Гол: игрок на просмотре (1:0).

Сызрань-2003
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит Пн
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
06 Февраля

Таблица трансферов ФНЛ на 6 февраля

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске