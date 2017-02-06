«Ротор» в Крымске сыграет четыре контрольных матча
5 февраля ФК «Ротор-Волгоград» отправился на
учебно-тренировочный сбор в Крымск.
24 футболиста будут учавствовать в сборе.
Стоит отметить, что «Ротор-Волгоград» на этих сборах запланировал четыре товарищеских игры. Первая должна состояться 6 февраля с керченским «Океаном». Затем соперниками будут: «СКА Ростов-на-Дону» (11 февраля), майкопская «Дружба» (14 февраля) и столичное «Динамо-2» (17 февраля).
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