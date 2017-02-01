Евсеев: В первую очередь надо вернуть болельщиков «Текстильщика» на трибуны

«О состоянии команды пока судить сложно, по одному дню работы ничего нельзя сказать. Первая встреча с игроками прошла в рабочей атмосфере. Сейчас идёт ознакомление — я знакомлюсь с футболистами, они со мной. Рано говорить о турнирных задачах “Текстильщика”. Вы видели турнирную таблицу? В первую очередь надо вернуть болельщиков на трибуны. С сегодняшнего дня начинаем это делать. А вернуть их смогут только результаты команды», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.



На данный момент «Текстильщик» занимает седьмое место в турнирной таблице зоны «Запад» первенства ПФЛ, набрав 24 очка в 16 матчах.