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1 февраля 2017, 20:28 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Евсеев: В первую очередь надо вернуть болельщиков «Текстильщика» на трибуны

Новый главный тренер «Текстильщика» Вадим Евсеев в первую очередь поставил задачу через результат вернуть на стадион болельщиков.

«О состоянии команды пока судить сложно, по одному дню работы ничего нельзя сказать. Первая встреча с игроками прошла в рабочей атмосфере. Сейчас идёт ознакомление — я знакомлюсь с футболистами, они со мной. Рано говорить о турнирных задачах “Текстильщика”. Вы видели турнирную таблицу? В первую очередь надо вернуть болельщиков на трибуны. С сегодняшнего дня начинаем это делать. А вернуть их смогут только результаты команды», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.

На данный момент «Текстильщик» занимает седьмое место в турнирной таблице зоны «Запад» первенства ПФЛ, набрав 24 очка в 16 матчах.
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