«Авангард» вышел из отпуска

Первый этап подготовки пройдет с 1 по 17 февраля. На данном этапе подготовки футболисты будут чередовать занятия в тренажерном зале, спортзале спорткомплекса «Счетмаш» и на заснеженных футбольных полях города. Если позволят погодные условия, то команда проведет два спарринга (12 и 17 февраля).



На сбор прибыли все футболисты, выступавшие за «Авангард» в летне-осенней части нынешнего сезона, за исключением покинувших наш коллектив Дениса Никитина и Никиты Фурсина. На просмотр приглашены несколько игроков из клубного дубля, а также группа иногородних футболистов, имена которых пока не подлежат огласке. О новичках команды будет объявлено после подписания с ними контрактов.