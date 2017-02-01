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1 февраля 2017, 16:30 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Авангард» вышел из отпуска

Вот и закончился отпуск у футболистов курского «Авангарда». Сегодня утром команда собралась на стадионе «Трудовые резервы» и на клубном автобусе отправилась к месту проведения первого тренировочного сбора, на загородную базу «Сейм».

Первый этап подготовки пройдет с 1 по 17 февраля. На данном этапе подготовки футболисты будут чередовать занятия в тренажерном зале, спортзале спорткомплекса «Счетмаш» и на заснеженных футбольных полях города. Если позволят погодные условия, то команда проведет два спарринга (12 и 17 февраля).

На сбор прибыли все футболисты, выступавшие за «Авангард» в летне-осенней части нынешнего сезона, за исключением покинувших наш коллектив Дениса Никитина и Никиты Фурсина. На просмотр приглашены несколько игроков из клубного дубля, а также группа иногородних футболистов, имена которых пока не подлежат огласке. О новичках команды будет объявлено после подписания с ними контрактов.

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