КДК РФС оштрафовал любительский клуб «Орёл» на 600 тыс. рублей

Решение о штрафе было принято в соответствии со статьей 108 дисциплинарного регламента РФС за неучастие команды клуба в обязательных детско-юношеских соревнованиях.



Нынешней зимой «Орёл» подал документы на снятие клуба с розыгрыша ПФЛ, а затем заявился в ЛФЛ.