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31 января 2017, 22:45 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

КДК РФС оштрафовал любительский клуб «Орёл» на 600 тыс. рублей

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение оштрафовать клуб ЛФЛ «Орёл» на 600 тыс. рублей, сообщает официальный сайт организации.

Решение о штрафе было принято в соответствии со статьей 108 дисциплинарного регламента РФС за неучастие команды клуба в обязательных детско-юношеских соревнованиях.

Нынешней зимой «Орёл» подал документы на снятие клуба с розыгрыша ПФЛ, а затем заявился в ЛФЛ.
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