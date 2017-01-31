Власти Нижегородской области рассчитывают, что «Олимпиец» выйдет в РФПЛ к 2020 году

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Ранее в РФПЛ на протяжении трех сезонов с 2011 года выступала нижегородская «Волга», которая покинула элитный дивизион по итогам сезона-2013/14. Сыграв затем два сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), «Волга» была расформирована, а ее преемником стал «Олимпиец», выступающий во втором дивизионе в зоне «Урал-Поволжье», где в нынешнем чемпионате занимает второе место, набрав 33 очка в 16 матчах.

«После того, как прекратила свое существование “Волга”, мы приняли решение сосредоточить свое внимание на “Олимпийце”. Он начинает во второй лиге, задача — подготовить к ближайшему году команду уровня, как минимум, ФНЛ, и в перспективе, в 2019 или 2020 годах попасть в РФПЛ».

Сватковский отмечает, что «Олимпиец» попадет в РФПЛ, когда в области будет готова вся инфраструктура, строящаяся в рамках подготовки к чемпионату мира, в том числе и арена для матчей мирового первенства.

«Когда у нас будет готова вся инфраструктура, чтобы клуб выступал в РФПЛ, мы планируем в 2019 году подойти с тем составом и тренерским штабом, чтобы составить достойную конкуренцию остальным клубам премьер-лиги», — отметил он.