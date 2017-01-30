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30 января 2017, 12:45 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Армавир» посетил театр

Морозным субботним вечером, надев джемпера, рубашки и даже костюмы, взяв под руку своих дам, игроки «Армавира» отправились в театр.

Для первого совместного просмотра был выбран спектакль «Мещанин во дворянстве», однако не классическая его постановка, а вольное толкование В. Константинова и И. Б. Рацера.

Для тех, кто мало знаком с французской литературой, отметим, что комедия Ж. -Б. Мольера в оригинале — весьма занимательное произведение. А вот его интерпретация, которую представили армавирцам в городском театре драмы и комедии содержит не только изначальный сюжет, но и весьма актуальные шутки и действия героев, понятные современному зрителю.

Валентин Климко: «В выходной день мы все решили приобщиться к прекрасному, для этого отправились в Армавирский театр драмы и комедии, где посмотрели хороший спектакль в столь же хорошем исполнении. Надеемся, что этот вечер станет для нас не только приятным воспоминанием, но и началом к большой дружбы с труппой; будем рады видеть сотрудников театра на наших матчах.».

Футболисты, изначально немного скептически подошедшие к инициативе посещения театра, тоже оценили постановку по достоинству. Искренний смех и шквал аплодисментов по завершении спектакля — красноречивое тому подтверждение.

Владислав Мастерной: «Замечательная постановка, отличная игра актеров, посмеялся от души. Порадовало, что пришли многие партнеры по команде, я так и вовсе — с супругой. Уверен, что подобные мероприятия способствуют сближению коллектива. Изначально такого не было, а сейчас чувствую, что складывается большая и дружная футбольная семья, очень здорово находиться в команде в этот период.».

«Армавир» рекомендует всем жителям и гостям города в межсезонье последовать нашему примеру и посетить городской каток «Айсберг» и Армавирский театр драмы и комедии, а с возобновлением сезона ждем всех на трибунах стадиона «Юность»!

Армавир
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