Метревели: Бренд сочинской «Жемчужины» можно вернуть только на уровне РФС

Футбольный клуб «Жемчужина» существовал с 1991 по 2003 год. В 2007 году клуб был возрожден, однако через четыре года вновь потерял профессиональный статус. В настоящее время город представляет клуб «Сочи», выступающий в чемпионате ПФЛ зоны «Юг».

«Задачи по выходу в ФНЛ или РФПЛ можно ставить, но чтобы они выполнялись, нужно совпадение многих факторов, — сказал Метревели корреспонденту “Р-Спорт”. — Что касается “Жемчужины”, то бренд принадлежит человеку, который не хочет его продавать. А создавать команду “Жемчужина-плюс” или “Жемчужина-минус” было бы странно. Об этом должны разговаривать люди на другом уровне: РФС или правительства. Вот тогда можно было бы вернуть название. У “Жемчужины” хорошая история. Если есть интерес, то нужно разговаривать и делать нормальную команду».

«Фишт» хотят дать «Сочи» — проводить там домашние матчи, — продолжил Метревели. — Но я не представляю, как это будет происходить. Но если они там будут собирать по 300 человек, проводя игры на 40-тысячном стадионе, то никакого смысла в этом совершенно нет. Что касается тестовых мероприятий, которые должны пройти после игры с бельгийцами, то это уже вопрос к РФС. Это уровень ФИФА и УЕФА, от нас это уже не зависит.