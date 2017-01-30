Фанаты «Ротора» и «Динамо» возложили цветы на Мамаевом кургане
Болельщики волгоградского «Ротора» и московского «Динамо» возложили цветы на Мамаевом кургане.
Фанаты «Ротора», представители динамовского движения во главе с председателем Межрегиональной общественной организации Общество защиты прав потребителей в сфере спорта «Объединение спортивных болельщиков» Всеволодом Алексеевым возложили цветы на главной высоте России в честь 74-й годовщины Победы в Сталинградской битве.
Сталинград в наших сердцах!
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