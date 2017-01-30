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https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/28596323/
30 января 2017, 11:22 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Фанаты «Ротора» и «Динамо» возложили цветы на Мамаевом кургане

Болельщики волгоградского «Ротора» и московского «Динамо» возложили цветы на Мамаевом кургане.

Фанаты «Ротора», представители динамовского движения во главе с председателем Межрегиональной общественной организации Общество защиты прав потребителей в сфере спорта «Объединение спортивных болельщиков» Всеволодом Алексеевым возложили цветы на главной высоте России в честь 74-й годовщины Победы в Сталинградской битве.

Сталинград в наших сердцах!

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