Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/28533471/
24 января 2017, 13:53 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Кубань-2» сыграла вничью с «Афипсом»

«Кубань-2» продолжает подготовку к весенней части сезона. 23 января коллектив Андрея Юдина провел первый контрольный поединок в наступившем году. Соперником желто-зеленых выступил футбольный клуб «Афипс».

Встреча началась, что называется, без раскачки, и уже на второй минуте игры «Кубань-2» отправила мяч в сетку ворот «Афипса». Однако помощник главного арбитра зафиксировал офсайд, и взятие ворот было отменено. Еще через несколько минут в центре поля случилось столкновение Игоря Жураховского с защитником соперника, и оба футболиста сразу же отправились со стадиона станицы Динской в районную больницу, где игрокам были наложены швы на рассеченные брови.

В целом, первый тайм прошел с некоторым преимуществом нашей команды. Два хороших момента желто-зеленые создали после розыгрыша стандартов, еще один острый эпизод случился вследствие быстрой фланговой атаки. Но, к сожалению, реализовать игровое превосходство «Кубани-2» не удалось, и на перерыв соперники отправились при счете 0:0.

Второй тайм изобиловал множеством единоборств в центре поля, и игра приняла равный характер. Оборонительные порядки команд действовали гораздо лучше атакующих рядов, и логичным итогом этого спарринга стала безголевая ничья.

В ходе текущей недели «Кубань-2» продолжит учебно-тренировочной сбор, который завершится еще одним контрольным поединком.

«Кубань-2» — «Афипс» — 0:0.

«Кубань-2» (стартовый состав): Фролов, Новак, Джамалутдинов, Закиров, Журавлев, Бугаев, Шрейдер, Джумаев, Жураховский, Сидоров, Калмыков. На замену выходили: Стажила, Жилов, Комаров, Маругин, Зубов, Хагуп, Исмаилов, Почтарев, Короленко, Катаев, Шапка.

23 января 2017 года, станица Динская, стадион «Центральный».

Афипс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

«Сочи» одержал победу над дублерами «Амкара»

Суббота получилась для футбольного клуба «Сочи» на редкость насыщенной. Всего через несколько часов после финального свистка в контрольном матче с «Медиком» «орлы» вновь вышли на зелёный газон. Соперником на этот раз стали дублёры пермского «Амкара», выступающие в молодёжном первенстве команд российской Премьер-Лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
24 Января

Таблица трансферов ФНЛ на 24 января

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске