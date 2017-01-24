«Кубань-2» сыграла вничью с «Афипсом»

Встреча началась, что называется, без раскачки, и уже на второй минуте игры «Кубань-2» отправила мяч в сетку ворот «Афипса». Однако помощник главного арбитра зафиксировал офсайд, и взятие ворот было отменено. Еще через несколько минут в центре поля случилось столкновение Игоря Жураховского с защитником соперника, и оба футболиста сразу же отправились со стадиона станицы Динской в районную больницу, где игрокам были наложены швы на рассеченные брови.

В целом, первый тайм прошел с некоторым преимуществом нашей команды. Два хороших момента желто-зеленые создали после розыгрыша стандартов, еще один острый эпизод случился вследствие быстрой фланговой атаки. Но, к сожалению, реализовать игровое превосходство «Кубани-2» не удалось, и на перерыв соперники отправились при счете 0:0.

Второй тайм изобиловал множеством единоборств в центре поля, и игра приняла равный характер. Оборонительные порядки команд действовали гораздо лучше атакующих рядов, и логичным итогом этого спарринга стала безголевая ничья.

В ходе текущей недели «Кубань-2» продолжит учебно-тренировочной сбор, который завершится еще одним контрольным поединком.

«Кубань-2» — «Афипс» — 0:0.

«Кубань-2» (стартовый состав): Фролов, Новак, Джамалутдинов, Закиров, Журавлев, Бугаев, Шрейдер, Джумаев, Жураховский, Сидоров, Калмыков. На замену выходили: Стажила, Жилов, Комаров, Маругин, Зубов, Хагуп, Исмаилов, Почтарев, Короленко, Катаев, Шапка.

23 января 2017 года, станица Динская, стадион «Центральный».