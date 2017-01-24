«Кубань-2» сыграла вничью с «Афипсом»
«Кубань-2» продолжает подготовку к весенней части сезона. 23 января коллектив Андрея Юдина провел первый контрольный поединок в наступившем году. Соперником
желто-зеленых выступил футбольный клуб «Афипс».
Встреча началась, что называется, без раскачки, и уже на второй минуте игры «Кубань-2» отправила мяч в сетку ворот «Афипса». Однако помощник главного арбитра зафиксировал офсайд, и взятие ворот было отменено. Еще через несколько минут в центре поля случилось столкновение Игоря Жураховского с защитником соперника, и оба футболиста сразу же отправились со стадиона станицы Динской в районную больницу, где игрокам были наложены швы на рассеченные брови.
В целом, первый тайм прошел с некоторым преимуществом нашей команды. Два хороших момента
Второй тайм изобиловал множеством единоборств в центре поля, и игра приняла равный характер. Оборонительные порядки команд действовали гораздо лучше атакующих рядов, и логичным итогом этого спарринга стала безголевая ничья.
В ходе текущей недели «Кубань-2» продолжит
«Кубань-2» — «Афипс» — 0:0.
«Кубань-2» (стартовый состав): Фролов, Новак, Джамалутдинов, Закиров, Журавлев, Бугаев, Шрейдер, Джумаев, Жураховский, Сидоров, Калмыков. На замену выходили: Стажила, Жилов, Комаров, Маругин, Зубов, Хагуп, Исмаилов, Почтарев, Короленко, Катаев, Шапка.
23 января 2017 года, станица Динская, стадион «Центральный».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter