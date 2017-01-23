«Сочи» одержал победу над дублерами «Амкара»
Суббота получилась для футбольного клуба «Сочи» на редкость насыщенной. Всего через несколько часов после финального свистка в контрольном матче с «Медиком» «орлы» вновь вышли на зелёный газон. Соперником на этот раз стали дублёры пермского «Амкара», выступающие в молодёжном первенстве команд российской
Премьер-Лиги.
Состав, выставленный Хазретом Дышековым на эту встречу, был куда более приближен к основному по сравнению с утренней встречей. Место в рамке привычно занял Пётр Букиевский, оборону цементировали Юдин и Ткачук, ядро полузащиты составили Игнатьев, Гиоргобиани, Гацко и Киселёв, а на острие атаки был выдвинут Прус.
Разумеется, и в этом составе присутствовали сразу несколько потенциальных новичков, находящихся на просмотре. И всё же результат сделала наша «старая гвардия». Уже на 10-ой минуте счёт открыл Антон Киселёв, который
В дальнейшем опасных моментов хватало и у тех, и у других ворот. Причём дружина из
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