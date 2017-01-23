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23 января 2017, 14:37 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Сочи» одержал победу над дублерами «Амкара»

Суббота получилась для футбольного клуба «Сочи» на редкость насыщенной. Всего через несколько часов после финального свистка в контрольном матче с «Медиком» «орлы» вновь вышли на зелёный газон. Соперником на этот раз стали дублёры пермского «Амкара», выступающие в молодёжном первенстве команд российской Премьер-Лиги.

Состав, выставленный Хазретом Дышековым на эту встречу, был куда более приближен к основному по сравнению с утренней встречей. Место в рамке привычно занял Пётр Букиевский, оборону цементировали Юдин и Ткачук, ядро полузащиты составили Игнатьев, Гиоргобиани, Гацко и Киселёв, а на острие атаки был выдвинут Прус.

Разумеется, и в этом составе присутствовали сразу несколько потенциальных новичков, находящихся на просмотре. И всё же результат сделала наша «старая гвардия». Уже на 10-ой минуте счёт открыл Антон Киселёв, который наконец-то оправился от неприятной травмы, из-за которой пропустил последние матчи осенней части сезона. Ну, а на 21-ой минуте успех «орлов» развил Андрей Гацко, ювелирным выстрелом из-за пределов штрафной отправив мяч точнёхонько в дальний нижний угол, словно шар в бильярдную лузу.

В дальнейшем опасных моментов хватало и у тех, и у других ворот. Причём дружина из города-курорта была куда ближе к тому, чтобы довести дело до разгрома, нежели пермская молодёжь к тому, чтобы забить гол престижа. Однако счёт на табло больше так и не изменился. Как итог — 2:0 — ФК «Сочи» вновь празднует уверенную победу!

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