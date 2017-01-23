«Сочи» одержал победу над дублерами «Амкара»

Состав, выставленный Хазретом Дышековым на эту встречу, был куда более приближен к основному по сравнению с утренней встречей. Место в рамке привычно занял Пётр Букиевский, оборону цементировали Юдин и Ткачук, ядро полузащиты составили Игнатьев, Гиоргобиани, Гацко и Киселёв, а на острие атаки был выдвинут Прус.

Разумеется, и в этом составе присутствовали сразу несколько потенциальных новичков, находящихся на просмотре. И всё же результат сделала наша «старая гвардия». Уже на 10-ой минуте счёт открыл Антон Киселёв, который наконец-то оправился от неприятной травмы, из-за которой пропустил последние матчи осенней части сезона. Ну, а на 21-ой минуте успех «орлов» развил Андрей Гацко, ювелирным выстрелом из-за пределов штрафной отправив мяч точнёхонько в дальний нижний угол, словно шар в бильярдную лузу.