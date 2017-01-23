«Волга» подписала двоих новичков
Первыми «ласточками» зимней паузы в ульяновской «Волге» стали Артём Аксьоненко и Дмитрий Лавлинский.
21-летний Аксьоненко еще один выпускник известного футбольного «инкубатора» имени Коноплёва. По своей специализации — вингер, одинаково полезно действующий в подыгрыше как из глубины поля, так и на «крыльях» атаки. Всю свою сознательную карьеру Артём провел в родном Тольятти. 76 раз в майке «Лады» выходил на поле в официальных матчах, сумев отличиться дважды. Один из голов прошедшей осенью он забил в ворота … «Волги».
Воспитанник воронежского футбола Лавлинский призван усилить оборонительные редуты. Защитник по амплуа, особенно известный нашим болельщикам по многолетним выступлениям за «Сызрань-2003», начавший нынешний сезон в Калуге, в случае необходимости может эффективно действовать и в средней линии.
Контракты с игроками заключены на полтора года.
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