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22 января 2017, 16:03 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Борис Игнатьев: «Торпедо» по силам выйти в ФНЛ в этом сезоне

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев считает, что его команде по силам выйти в ФНЛ в этом сезоне.

Москвичи занимают четвертой место в зоне «Центр», отставая от лидера — курского «Авангарда» на четыре очка.

— Как сейчас обстоят финансовые дела «Торпедо»?

— Пока у нас есть определенные долги, что не позволяет нам усилиться, решить кадровые проблемы. По мелочи у нас все есть. «Торпедо» ставит перед собой задачу закончить этот чемпионат на первом месте и выйти в ФНЛ. Считаем, нам может хватить ресурсов для достижения такой цели.

— Но что будете делать с таким финансированием в ФНЛ?

— Да, с таким бюджетом в первой лиге существовать невозможно. Потому мы и надеемся на спонсоров, на московские власти, которые помнят, что «Торпедо» — это бренд, это история, победы. Армия болельщиков ждет, когда команда вернется на круги своя. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Торпедо М
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Борис Игнатьев: Московское «Торпедо» имеет многое для выхода в ФНЛ по итогам сезона

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Московское «Торпедо» обладает определенными ресурсами для решения задачи выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент «черно-белых» Борис Игнатьев.
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