Борис Игнатьев: «Торпедо» по силам выйти в ФНЛ в этом сезоне
Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев считает, что его команде по силам выйти в ФНЛ в этом сезоне.
Москвичи занимают четвертой место в зоне «Центр», отставая от лидера — курского «Авангарда» на четыре очка.
— Как сейчас обстоят финансовые дела «Торпедо»?
— Пока у нас есть определенные долги, что не позволяет нам усилиться, решить кадровые проблемы. По мелочи у нас все есть. «Торпедо» ставит перед собой задачу закончить этот чемпионат на первом месте и выйти в ФНЛ. Считаем, нам может хватить ресурсов для достижения такой цели.
— Но что будете делать с таким финансированием в ФНЛ?
— Да, с таким бюджетом в первой лиге существовать невозможно. Потому мы и надеемся на спонсоров, на московские власти, которые помнят, что «Торпедо» — это бренд, это история, победы. Армия болельщиков ждет, когда команда вернется на круги своя. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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