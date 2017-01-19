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19 января 2017, 19:06 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Бывшим игрокам и тренерам «Ротора» выплатили долги

Бывшие игроки и тренеры волгоградского «Ротора» (всего 27 человек) получили часть долгов по зарплате за 2014 год.

Напомним, в 2015-м клуб был объявлен банкротом и ликвидирован, а вместо него в регионе создали новую команду «Ротор-Волгоград». Долгое время игрокам и тренерам не перечисляли долги, и они обратились с письмом к президенту РФС Виталию Мутко.

— Год назад мы обратились к Виталию Леонтьевичу Мутко, — рассказал бывший главный тренер «Ротора» Федор Щербаченко. — Долгое время не было никаких подвижек. Однако в конце прошлого года благодаря усилиям президента РФС нам сообщили, что мы получим часть долгов. К слову, Мутко несколько раз встречался с губернатором и убедил его расплатиться с нами. В итоге мы приехали в Волгоград и оформили соответствующие документы. Замечу, что, когда «Ротор» ликвидировали, помощники губернатора пообещали главе региона, что никто из игроков и тренеров денег не получит, ничего отдавать не нужно… Но слава богу, получилось все иначе.

Здорово помог глава ПФЛ Андрей Соколов и руководитель департамента спорта Волгоградской области Александр Глинянов. Губернатор нашел источники финансирования. В принципе, по-моему, это первый случай, когда клуб, объявленный банкротом, пусть и не в полном объеме, рассчитался с игроками и тренерами. Надеюсь, это станет хорошим прецедентом.

Ротор
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ВОЛГОГРАД, 28 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Воспитанники только волгоградской школы футбола должны играть в команде «Ротор-Волгоград». Об этом в понедельник на расширенном совещании областного спорткомитета и руководства клуба заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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