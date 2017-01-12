Защитник ростовского СКА находится на просмотре в «Волгаре»
Защитник ростовского СКА Михаил Борисов находится на просмотре в ФК «Волгарь-Газпром».
Борисов выступает за ростовских армейцев с 2015 года. Прошлым летом Михаил попробовал свои силы в «Луче-Энергии». Вместе с командой он прошел сбор в Беларуси, но затем вернулся в «СКА Ростов-на-Дону». Однако начало сезона у Борисова не задалось, он был вынужден
Сейчас защитник, которому в феврале исполнится 24 года, находится вместе с астраханской командой на сборе в Сочи.
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