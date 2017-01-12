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12 января 2017, 16:13 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Защитник ростовского СКА находится на просмотре в «Волгаре»

Защитник ростовского СКА Михаил Борисов находится на просмотре в ФК «Волгарь-Газпром».

Борисов выступает за ростовских армейцев с 2015 года. Прошлым летом Михаил попробовал свои силы в «Луче-Энергии». Вместе с командой он прошел сбор в Беларуси, но затем вернулся в «СКА Ростов-на-Дону». Однако начало сезона у Борисова не задалось, он был вынужден из-за травмы пропустить большую часть игр и принял участие всего в пяти матчах.

Сейчас защитник, которому в феврале исполнится 24 года, находится вместе с астраханской командой на сборе в Сочи.

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