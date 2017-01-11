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11 января 2017, 16:37 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

«Орёл» подал документы на снятие клуба с розыгрыша ПФЛ

Исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта Орловской области Александр Савоськин сообщил, что «Орёл», выступавший во втором российском дивизионе, снимается с соревнований по финансовым причинам.

«В связи с существенным уменьшением финансирования деятельности ОАУ ОО «Профессиональный футбольный клуб «Орёл» и отсутствием внебюджетных источников финансирования было принято решение подать документы о снятии команды с первенства России среди клубов второго дивизиона и перевода команды в третью лигу.

Президент России Владимир Путин заявлял, что профессиональные спортивные клубы должны отказаться от финансирования из бюджета, и мы поддерживаем эту идею. Конечно, можно было бы сохранить клуб во втором дивизионе, но тогда выделенных денег хватило бы на полсезона, и вторую часть года Орловская область не имела бы футбольного клуба», — цитирует Савоськина «Первый областной Орёл».

По словам Савоськина, переход ФК «Орёл» в третий дивизион на 2017 год не повлияет на подготовку спортивного резерва.

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