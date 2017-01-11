Диектор ФК «Орел»: Клуб снимется с ЧР и потеряет профессиональный статус

Во вторник портал orelsport.ru выложил скриншот документа за подписью исполняющего обязанности начальника Управления физической культуры и спорта Орловской области, в котором говорится, что в связи со значительным сокращением госфинансирования клуба (23 млн 979,1 тысячи рублей в 2016 году, 10 млн 576,151 тысячи в 2017-м) и отсутствия внебюджетных источников финансирования, принято решение о снятии клуба с чемпионата России и заявку его в первенство любительских футбольных клубов.

«Заявление было подано еще в конце ноября, просто официальное решение о снятии пока не принято, — прокомментировал ситуацию Прокопенко. — Никаких вариантов сохранения профессионального статуса на данный момент нет, ситуация безвыходная. Это решение учредителя клуба — правительства области. Уже в это межсезонье мы планируем сняться с чемпионата ПФЛ и подать заявку на вступление в любительскую лигу».

«Регион заинтересован финансировать клуб, но и у региона есть проблемы, поэтому мы были вынуждены урезать финансирование почти в два с половиной раза», — также отметил он.

О банкротстве речи не идет

Собеседник ТАСС отметил, что долгов в клубе на данный момент нет, но и денег, чтобы продолжить сезон, тоже. «Мы полгода пытались выровнять ситуацию, но самостоятельно этого сделать не можем: столько спонсоров в области нет, а из-за финансовых проблем, сложившихся еще в 2014 году, мы до сих пор не можем выйти на нулевой баланс, скажем так. Мы специально уменьшили всем сотрудникам зарплату в два раза, чтобы хоть как-то сохранить клуб, но этого бюджета нам даже не хватило бы, чтобы доиграть сезон. И ребят мы уведомили еще два месяца назад, чтобы они постарались найти себе новый клуб», — рассказал он.

Он также отметил, что клуб не рассматривает вариант с банкротством. «Банкротство? Но кому от этого легче? Так что о банкротстве речи не идет, хотим сохранить клуб и лицо, пусть сейчас хотя бы в любительской лиге», — заявил директор клуба.

Футбольный клуб в Орле был создан в 1960 году и с тех пор носил разные названия. Клуб никогда не выступал в высшим дивизионе чемпионата страны. В текущем сезоне «Орел» выступает в дивизионе «Центр» второго дивизиона чемпионата страны и после 15 туров занимает 11-е место (всего 13 команд) с 15 очками.