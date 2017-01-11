Анатолий Шелест: Столько всего было вложено в «Орел», а сейчас его хоронят

Он отметил, что, несмотря на невысокий бюджет, проблем с выплатами зарплат в клубе не было.

— Слышал о том, что клуб может сняться, но о конкретных решениях мне неизвестно, — сказал Шелест. — Исходя из бюджета клуба было понятно, что хорошо нам не будет, хотя проблем с выплатой зарплат не возникало. Сейчас нужно встретиться с руководством «Орла», обсудить. Столько всего было вложено, а сейчас его хоронят. (Сергей АСТАХОВ).