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11 января 2017, 14:49 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Анатолий Шелест: Столько всего было вложено в «Орел», а сейчас его хоронят

Главный тренер «Орла» Анатолий Шелест выразил сожаление, что клуб принял решение сняться с первенства ПФЛ.

Он отметил, что, несмотря на невысокий бюджет, проблем с выплатами зарплат в клубе не было.

— Слышал о том, что клуб может сняться, но о конкретных решениях мне неизвестно, — сказал Шелест. — Исходя из бюджета клуба было понятно, что хорошо нам не будет, хотя проблем с выплатой зарплат не возникало. Сейчас нужно встретиться с руководством «Орла», обсудить. Столько всего было вложено, а сейчас его хоронят. (Сергей АСТАХОВ).

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