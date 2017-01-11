Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/28390710/
11 января 2017, 13:58 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

«Орел» потерял профессиональный статус

«Орел» официально снялся с первенства ПФЛ, сообщает orelgrad.ru.

Орел официально снялся с первенства <span class=error>ПФЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение было принято в связи с существенным уменьшением финансирования. Также отмечается, что переход клуба в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла. Понижение в классе позволит сформировать команду из орловских воспитанников, которая будет способна решать высокие спортивные задачи.

Орел
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

"Спартак" готовит супертрансфер

Новость, которая вызовет бурю

"Наш футбол скоро рухнет"