«Орел» потерял профессиональный статус

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение было принято в связи с существенным уменьшением финансирования. Также отмечается, что переход клуба в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла. Понижение в классе позволит сформировать команду из орловских воспитанников, которая будет способна решать высокие спортивные задачи.