«Орел» потерял профессиональный статус
«Орел» официально снялся с первенства ПФЛ, сообщает orelgrad.ru.
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Решение было принято в связи с существенным уменьшением финансирования. Также отмечается, что переход клуба в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла. Понижение в классе позволит сформировать команду из орловских воспитанников, которая будет способна решать высокие спортивные задачи.
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