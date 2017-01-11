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11 января 2017, 13:56 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Андрей Соколов: «Орел» не присылал официальных документов о снятии с чемпионата

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал информацию о снятии «Орла» с чемпионата.

Он отметил, что официальных документов от клуба не поступало. Напомним, что «Орел» занимает 11-е место в зоне «Центр» второго дивизиона.

— Официальных документов о снятии «Орел» в лигу не присылал. Информация такая была, но попытаемся до самого конца решить вопрос по клубу, — отметил Соколов. — Могу сказать, что у руководства области и спортивных чиновников нет желания заниматься футболом в регионе. Уменьшение финансирования не значит, что футболом больше не надо заниматься. (Сергей АСТАХОВ).

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