Хохлов возглавил «Динамо-2», его помощниками стали Никифоров и Плотников

Во вторник Хохлов, ранее работавший с молодежной командой «Динамо», под руководством которого команда дважды выигрывала молодежное первенство, и возглавлявший «Кубань», был представлен команде.

На этом посту 41-летний специалист сменил Сергея Чикишева, который займется методической работой в Академии «Динамо» имени Яшина, сообщает официальный сайт бело-голубых.

— Рад, что возвращаюсь в «Динамо». Прихожу с желанием вернуться к тренерской работе. Помогать в «Динамо-2» мне будут Евгений Плотников — он займется работой с вратарями — и Юрий Никифоров.

Отметим, что сейчас «Динамо-2» занимает 4-е место в группе «Запад» ПФЛ.