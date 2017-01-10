Хохлов возглавил «Динамо-2», его помощниками стали Никифоров и Плотников
Дмитрий Хохлов стал главным тренером «Динамо-2», которое выступает в ПФЛ.
Во вторник Хохлов, ранее работавший с молодежной командой «Динамо», под руководством которого команда дважды выигрывала молодежное первенство, и возглавлявший «Кубань», был представлен команде.
На этом посту 41-летний специалист сменил Сергея Чикишева, который займется методической работой в Академии «Динамо» имени Яшина, сообщает официальный сайт
— Рад, что возвращаюсь в «Динамо». Прихожу с желанием вернуться к тренерской работе. Помогать в «Динамо-2» мне будут Евгений Плотников — он займется работой с вратарями — и Юрий Никифоров.
Отметим, что сейчас «Динамо-2» занимает 4-е место в группе «Запад» ПФЛ.
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