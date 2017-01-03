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3 января 2017, 20:01 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

Борис Игнатьев: Московское «Торпедо» имеет многое для выхода в ФНЛ по итогам сезона

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Московское «Торпедо» обладает определенными ресурсами для решения задачи выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент «черно-белых» Борис Игнатьев.

«Торпедо», выступающее в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), после 15 сыгранных матчей на четыре балла отстает от лидирующего курского «Авангарда», у которого на одну проведенную встречу больше.

«Особого финансирования нет, что может сказать практически любая команда ПФЛ. Мы выстраиваем хорошую перспективу. Мы хотим выиграть зону и со следующего сезона играть в ФНЛ. Для этого у нас неплохие людские ресурсы, у нас неплохая команда с неплохим футболом. Конечно, если была бы финансовая основа получше, то у нас было бы больше возможности решить поставленную цель», — сказал Игнатьев по телефону.

«Хотя мы будем делать максимум для этого. Повторюсь, есть все основания не просто голословно говорить о выходе, а есть многое для этого», — продолжил собеседник агентства.

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