Борис Игнатьев: Московское «Торпедо» имеет многое для выхода в ФНЛ по итогам сезона

«Торпедо», выступающее в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), после 15 сыгранных матчей на четыре балла отстает от лидирующего курского «Авангарда», у которого на одну проведенную встречу больше.

«Особого финансирования нет, что может сказать практически любая команда ПФЛ. Мы выстраиваем хорошую перспективу. Мы хотим выиграть зону и со следующего сезона играть в ФНЛ. Для этого у нас неплохие людские ресурсы, у нас неплохая команда с неплохим футболом. Конечно, если была бы финансовая основа получше, то у нас было бы больше возможности решить поставленную цель», — сказал Игнатьев по телефону.

«Хотя мы будем делать максимум для этого. Повторюсь, есть все основания не просто голословно говорить о выходе, а есть многое для этого», — продолжил собеседник агентства.