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29 декабря 2016, 17:05 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

«Урал-2» в новом сезоне будет играть во втором дивизионе ЧР по футболу

«Урал-2» в новом сезоне будет выступать во втором дивизионе чемпионата России по футболу, заявил президент екатеринбургской команды Григорий Иванов.

Команда «Урал-2», костяк которой составили местные воспитанники, была создана зимой 2016 года и заявлена для участия в Любительской футбольной лиге (зона — «Урал и Западная Сибирь»).

«Урал-2» в новом сезоне будет играть во второй лиге. Сейчас специально мы повезем команду на Кубок ФНЛ, повезем на этот турнир самых способных футболистов из «Урала-2″. В этом возрасте они должны играть, а главная команда нашего клуба пока не может предоставить им игровую практику», — сказал Иванов, чьи слова приводит официальный сайт «Урала».

«Участие “Урала-2” во второй лиге будет стоить клубу миллионов 35−40. На эти деньги мы могли бы найти какого-нибудь футболиста хорошего. Но мы хотим, чтобы именно наши футболисты заиграли, а им просто некуда сейчас идти! И поэтому нам приходится создавать свою команду во второй лиге», — отметил он.

По словам Иванова, клуб не предоставляет практику молодым футболистам в главной команде, так как перед «Уралом» «стоит задача сохранить место в премьер-лиге и показать какой-то результат». «Раньше в “Уралмаше” играло много футболистов, которые выросли в Свердловской области и поначалу не проходили в главную команду региона. Но они шли играть в Нижний Тагил во вторую лигу, а уже оттуда попадали в “Уралмаш”. А сейчас команды во второй лиге у нас не стало. И воспитанникам нашего футбола некуда идти», — заявил президент «Урала».
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