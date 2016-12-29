«Урал-2» в новом сезоне будет играть во втором дивизионе ЧР по футболу

Команда «Урал-2», костяк которой составили местные воспитанники, была создана зимой 2016 года и заявлена для участия в Любительской футбольной лиге (зона — «Урал и Западная Сибирь»).

«Урал-2» в новом сезоне будет играть во второй лиге. Сейчас специально мы повезем команду на Кубок ФНЛ, повезем на этот турнир самых способных футболистов из «Урала-2″. В этом возрасте они должны играть, а главная команда нашего клуба пока не может предоставить им игровую практику», — сказал Иванов, чьи слова приводит официальный сайт «Урала».

«Участие “Урала-2” во второй лиге будет стоить клубу миллионов 35−40. На эти деньги мы могли бы найти какого-нибудь футболиста хорошего. Но мы хотим, чтобы именно наши футболисты заиграли, а им просто некуда сейчас идти! И поэтому нам приходится создавать свою команду во второй лиге», — отметил он.