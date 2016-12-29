«Урал-2» в новом сезоне будет играть во втором дивизионе ЧР по футболу
«Урал-2» в новом сезоне будет выступать во втором дивизионе чемпионата России по футболу, заявил президент екатеринбургской команды Григорий Иванов.
Команда «Урал-2», костяк которой составили местные воспитанники, была создана зимой 2016 года и заявлена для участия в Любительской футбольной лиге (зона — «Урал и Западная Сибирь»).
«Урал-2» в новом сезоне будет играть во второй лиге. Сейчас специально мы повезем команду на Кубок ФНЛ, повезем на этот турнир самых способных футболистов из «Урала-2″. В этом возрасте они должны играть, а главная команда нашего клуба пока не может предоставить им игровую практику», — сказал Иванов, чьи слова приводит официальный сайт «Урала».
«Участие “Урала-2” во второй лиге будет стоить клубу миллионов 35−40. На эти деньги мы могли бы найти
По словам Иванова, клуб не предоставляет практику молодым футболистам в главной команде, так как перед «Уралом» «стоит задача сохранить место в
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