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00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» рассматривает кандидатуру главного тренера сборной Колумбии Пекермана

«Зенит» рассматривает кандидатуру главного тренера сборной Колумбии Хосе Пекермана, утверждает «Фонтанка».

Источник: AP 2018

Пекерман вместе со сборной Колумбии приедет в Россию для участия в чемпионате мира — 2018.

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Таким образом, полноценные переговоры с 68-летним специалистом возможны только после окончания турнира.

В качестве тренера Пекерман трижды выигрывал со сборной Аргентины молодёжный чемпионат мира до 20 лет (1995, 1997, 2001). С 2012 года возглавляет сборную Колумбии, с которой в 2016 году стал бронзовым призёром Кубка Америки.

Ранее в качестве кандидатов на пост главного тренера «Зенита» назывались Паулу Фонсека («Шахтёр»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Маурицио Сарри («Наполи»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).

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