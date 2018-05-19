10 самых огненных полузащитников сезона. Европейский уровень

Источник: Sport24

С крутыми полузащитниками в чемпионате России уже давно проблем нет. Если бы все играли так. Как парни из этого рейтинга, РФПЛ уже давно была бы в топ-5. InStat подтверждает.

10 Янн М’Вила, «Рубин», 278 баллов

Удивлены? Не стоит. Несколько лет назад Янн М’Вила считался одним из самых талантливых полузащитников Франции, потому его переход в «Рубин» мало кто понял. Если бы не проблемы с дисциплиной, этот опорник вполне мог бы сейчас играть в сборной и поехать на чемпионат мира. А так — полсезона в проблемном «Рубине» и переход в заштатный «Сент-Этьен». Несмотря на все, М’Вила показывал приличный для РФПЛ уровень — он редко отнимал у соперника мяч (даже реже Паредеса), зато мощно рулил игрой казанцев из глубины. Да еще и два гола успел забить.

9. Виктор Классон, «Краснодар», 278 баллов

Швед как будто был недостающей деталью механизма, которая идеально подошла к зубцам, которые выстраивались в «Краснодаре». Классон быстро выписался в комбинационную игру «быков» и стал одним из лидеров команды в атаке. Он здорово взаимодействовал со Смоловым, находил свободные пространства в чужой штрафной, а главное — не жадничал. В итоге насобирал 10 голов и шесть ассистов за сезон.

8. Алексей Миранчук, «Локомотив», 278 баллов

Миранчук плавно прогрессирует из сезона в сезон и постоянно выходит на новые уровни. Раньше он был прямым конкурентом Фернандеша за место на поле, но Семин умудрился дать место каждому и наделить функциями, которые раскрывали бы их потенциал. Алексей Миранчук почти не принимает участия в отборе мяча, зато очень полезен при вспарывании обороны соперника. Три удачные обводки и пять передач в штрафную за игру — не самые выдающиеся показатели. Но самое важное, что Миранчук стал намного более стабилен и показывал зрелую игру на протяжении всего сезона. Раньше с этим были проблемы.

7. Далер Кузяев, «Зенит», 280 баллов

Мало кто мог поверить, что после масштабной трансферной кампании «Зенита» лучше всех проявит себя молодой парень, перебравшийся из «Ахмата».

Кузяев благодаря своей универсальности и мобильности постоянно пользовался доверием Манчини. За год он вырос из полузащитника команды-середняка в игрока сборной России. Далер выполнял роль box-to-box, потому какой-то конкретный параметр его игры выделить сложно. Он был неплох в каждом. Остается надеяться, что Кузяев продолжит расти. Видно, что это не его потолок.

6. Леандро Паредес, «Зенит», 282 балла

К Паредесу накопилось много вопросов по ходу сезона. Само собой, пока он не оправдал свой трансфер. Аргентинец очень часто фолил (31 раз), злоупотреблял индивидуальной игрой (73 удара по воротам за сезон), плюс слабо выходил из-под прессинга. Но чего у Леандро не отнимешь, так это культуры паса. 79 передач за игру, 85% точности с учетом того, что солидная часть из них были выполнены на дальние дистанции. Но самое главное — космический показатель по передачам в штрафную — 10 за игру. А, ну и не забываем про четыре гола и шесть ассистов. В общем, при определенном построении игры этот игрок и правда может стать центром командной игры.

5. Игорь Денисов, «Локомотив», 283 балла

Во многом благодаря характеру и лидерским качествам Денисова «Локомотив» взял первое за много лет чемпионство. Игорь практически не принимал участия в атакующей игре, зато цербером вгрызался в ноги соперникам в центре поля. 62% выигранных единоборств (лучший показатель в лиге среди полузащитников) и пять отборов — показатель вклада и самоотверженности Денисова. Он хотел доказать, что его зря выгнали из «Зенита», и он это сделал. Красавец.

4. Мануэл Фернандеш, «Локомотив», 288 баллов

Недавно многие сомневались в том, что Ману приехал в Россию играть в футбол. Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов и вовсе называл его худшим своим трансфером в клубе. Но Семин воскресил Фернандеша — подвинул его ближе к атаке и дал полную свободу действий. Португалец отплатил феерическим сезоном. Семь голов, четыре ассиста, более четырех ключевых и 10-ти передач в штрафную, четыре удачные обводки за игру. Не зря зимой его хотел забрать «Интер». И если слухи о возвращении Ману в «Бешикташ» — правда, то чемпионат России потеряет одного из самых ярких легионеров в своей истории.

3. Кристиан Нобоа, «Зенит» / «Рубин», 287 баллов

Сейчас мало кто скрывает, что переход Нобоа в «Зенит» был ошибкой. Эквадорец очень редко появлялся на поле, но даже когда выходил, был очень хорош. Просто у Манчини уже был многомиллионный Паредес, игрок того же плана. И ставить 32-летнего игрока вместо него было непозволительно. Нобоа вернулся к Бердыеву и расцвел всеми красками. По итогам сезона Нобоа — лучший опорный полузащитник РФПЛ по цифрам.

Два гола, четыре ассиста, 86 передач за матч в среднем, четыре ключевых паса за игру, девять передач в штрафную. Да еще и шесть отборов за матч. Старый-добрый Нобоа вернулся, и это очень круто.

2. Александр Головин, ЦСКА, 291 балл

Определенно, самый многообещающий российский игрок на данный момент. Головин и сам почувствовал уверенность в себе, потому не стесняется лезть на соперников и даже порой тянуть одеяло на себя. ЦСКА это в минус не играет. Скорее, наоборот. Александр постоянно находить решения, которые ставят соперника в тупик. Чаще всего благодаря своей технике. Пять удачных обводок за игру (71% удачных), лучшего дриблера в РФПЛ сейчас просто нет. Плюс Головин очень прибавил в игре в отборе — 3,3 удачных за матч. Осталось показать себя на чемпионате мира.

1. Квинси Промес, «Спартак», 315 баллов

Предыдущий сезон Промес выдал мощнее, но и в этом доказал, что готов к переезду в Европу. Квинси — лучший игрок сезона по оценке InStat, лучший бомбардир и лидер «Спартака» в атаке.

Даже несмотря на плотную опеку, Промес умудрялся все равно быть на шаг впереди соперников. 3,3 ключевые передачи и 3,6 удачных обводки за матч, 104 удара по воротам за сезон.

Промеса было не удержать. Пусть «Спартаку» и не удалось защитить титул, но Квинси точно может поставить себе плюс за отлично проделанную работу.