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12:31 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Зенит» начал переговоры с «Гремио» о переходе нападающего Луана

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» вступил в переговоры с «Гремио» о трансфере форварда бразильской команды Луана, сообщает Globo.

Источник: AFP 2018

По данным издания, «Гремио» готов отпустить игрока за сумму около 20 миллионов евро. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2020 года.

В 2017 году интерес к Луану проявлял «Спартак», однако тогда форвард отклонил предложение московского клуба, после чего «красно-белые» провели трансфер его партнера по «Гремио» Педро Роши.

Луан попал в систему «Гремио» в 2013 году. В сезоне-2018 он провел в составе команды 9 игр и забил 2 мяча. В активе 25-летнего игрока два матча за сборную Бразилии.

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