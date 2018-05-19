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СМИ: «Зенит» начал переговоры с «Гремио» о переходе нападающего Луана
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
По данным издания, «Гремио» готов отпустить игрока за сумму около 20 миллионов евро. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2020 года.
В 2017 году интерес к Луану проявлял «Спартак», однако тогда форвард отклонил предложение московского клуба, после чего «красно-белые» провели трансфер его партнера по «Гремио» Педро Роши.
Луан попал в систему «Гремио» в 2013 году. В сезоне-2018 он провел в составе команды 9 игр и забил 2 мяча. В активе 25-летнего игрока два матча за сборную Бразилии.