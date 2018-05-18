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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Краневиттер: Считаю переезд в Россию верным решением

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер подвёл итоги первого года в России. Футболист присоединился к сине-бело-голубым летом 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

«Считаю переезд Россию верным решением. Первый год здесь получился достаточно позитивным. У меня было много игрового времени — это было основным, фундаментальным моим желанием при переходе в “Зенит”. Поначалу пришлось непросто — я совсем ничего не знал о новой команде, кроме того, что это большой клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Но благодаря поддержке местных людей и клуба я достаточно быстро почувствовал себя комфортно в новой стране. Большую роль сыграло присутствие в команде земляков. К сожалению, мы не выполнили главной задачи на сезон — не попали в Лигу чемпионов. Ничего, надеемся, в следующем сезоне мы достигнем этой цели», — сказал Краневиттер в интервью RadioYPunto.

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