Краневиттер: Считаю переезд в Россию верным решением

«Считаю переезд Россию верным решением. Первый год здесь получился достаточно позитивным. У меня было много игрового времени — это было основным, фундаментальным моим желанием при переходе в “Зенит”. Поначалу пришлось непросто — я совсем ничего не знал о новой команде, кроме того, что это большой клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



Но благодаря поддержке местных людей и клуба я достаточно быстро почувствовал себя комфортно в новой стране. Большую роль сыграло присутствие в команде земляков. К сожалению, мы не выполнили главной задачи на сезон — не попали в Лигу чемпионов. Ничего, надеемся, в следующем сезоне мы достигнем этой цели», — сказал Краневиттер в интервью RadioYPunto.