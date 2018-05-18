«Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Хохловым

42-летний Хохлов принял «Динамо» перед 13-м туром чемпионата Россиии в первом же своем матче одержал победу над «СКА-Хабаровск» (2:0). При нем команда набрала 30 очков, что позволило бело-голубым занять итоговое 8-е место в турнирной таблице и выполнить задачу на сезон.

— Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым проделал хорошую работу и продемонстрировал достойные результаты — по итогам весенней части сезона «Динамо» разделило с ФК «Краснодар» третье место, — отметил генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров. — Мы рады объявить о продлении сотрудничества с Дмитрием Валерьевичем и его тренерским штабом. Искренне надеюсь, что тот вектор, который команда продемонстрировала этой весной, «Динамо» сохранит и в последующем.