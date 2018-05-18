Генеральный директор «Тосно» — о судьбе Парфенова и долгах
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко подробно рассказал о судьбе клуба, который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России.
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко подробно рассказал о судьбе клуба, который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России.
ПЛАНИРУЕМ ИГРАТЬ ЗА СУПЕРКУБОК
— СМИ пишут, что главный спонсор клуба Борис Пайкин отказался от «Тосно». Соответствует ли это действительности?
— Я сам это впервые слышу от журналистов, ничего не знаю об этом.
— У вас есть контакт с Пайкиным?
— Есть. Сегодня с ним не общался, у него сейчас много работы — стараюсь его не отвлекать. Все время в контакте.
— Когда последний раз общались?
— Не буду говорить, когда. После последнего матча…
— Есть информация, что вы хотите сохранить «Тосно»…
— Конечно, хотим сохранить. Сейчас под контроль ситуацию взял губернатор Ленинградской области. Мы пытаемся найти спонсоров и решить наш вопрос.
ХОТИМ СОХРАНИТЬ «ТОСНО», А НЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С «БАЛТИКОЙ»
— Есть ли варианты с объединением? Ходят слухи о «Балтике».
— Нет, такого не было.
— Вам было бы это интересно?
— Смотря на каких условиях. Но мы даже об этом не думали. Будем пытаться сохранять «Тосно» в нашем регионе и играть в Ленинградской области.
— Как обстоят дела со стадионом «Петровский»?
— Будут ли нам его передавать? Возможно. Думаю, что в аренду точно будут давать.
— В ФНЛ вы планируете играть на «Петровском»?
— Пока рано об этом говорить. Возможный вариант — можем арендовать и малую арену, и большую. Все зависит от того, сколько будет у нас набираться зрителей.
— Как обстоят дела с поиском спонсоров?
— Все в процессе.
— Когда будет ясность?
— Уже скоро начинается новый сезон, так что это должно решиться в ближайшее время. К тому же нам нужно пройти лицензирование.
ПО ДОЛГАМ — ПОКА БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
— Кстати о лицензировании, вы подали документы?
— Подаем, но у нас есть
— Есть ли улучшение с ситуацией по долгам?
— Пытаемся все сделать, но я на данный момент ничего сказать не могу.
— Но выплаты начались хотя бы
— В процессе, в процессе. Точного графика выплат у нас нет, но надеемся, что в ближайшее время все будет.
— Вы планируете заявиться в ФНЛ, никаких сомнений у вас нет?
— Все для этого сделаем.
— Но сомнения остаются?
— Не от меня все зависит, я же говорю, что решением вопросом занимается в том числе и губернатор.
НАМЕРЕНЫ СОХРАНИТЬ ПАРФЕНОВА
— Слухи отправляют Парфенова в «Урал».
— Я тоже их слышал. Могу сказать, что общаюсь с тренером каждый день, поэтому делаю вывод, что это только слухи. Никакой конкретики пока нет.
— Если попросит, отпустите?
— Пока он ко мне по этому вопросу не обращался. Обратится — будем разговаривать.
— Но на данный момент вы хотите продолжить сотрудничество с Пафеновым?
— Футбольный клуб «Тосно» хочет, чтобы команду и дальше тренировал Парфенов.