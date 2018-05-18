Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какой вопрос Меркель категорически отказалась обсуждать с Путиным
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19.05
Лас-Пальмас
Жирона
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
«Ленинград» и Глюкоза выпустили клип о недовольных людях
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Удивительные приключения утенка Дакли
24Россия проиграла Канаде в четвертьфинале
16:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генеральный директор «Тосно» — о судьбе Парфенова и долгах

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко подробно рассказал о судьбе клуба, который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России.

Источник: Спорт-Экспресс

ПЛАНИРУЕМ ИГРАТЬ ЗА СУПЕРКУБОК

— СМИ пишут, что главный спонсор клуба Борис Пайкин отказался от «Тосно». Соответствует ли это действительности?

— Я сам это впервые слышу от журналистов, ничего не знаю об этом.

— У вас есть контакт с Пайкиным?

— Есть. Сегодня с ним не общался, у него сейчас много работы — стараюсь его не отвлекать. Все время в контакте.

— Когда последний раз общались?

— Не буду говорить, когда. После последнего матча…

— Есть информация, что вы хотите сохранить «Тосно»…

— Конечно, хотим сохранить. Сейчас под контроль ситуацию взял губернатор Ленинградской области. Мы пытаемся найти спонсоров и решить наш вопрос. Все-таки «Тосно» существует пять лет, это клуб с традициями. Кубок России выиграли, еще матч за Суперкубок играть. Будем делать все, что клуб сохранить.

ХОТИМ СОХРАНИТЬ «ТОСНО», А НЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С «БАЛТИКОЙ»

— Есть ли варианты с объединением? Ходят слухи о «Балтике».

— Нет, такого не было.

— Вам было бы это интересно?

— Смотря на каких условиях. Но мы даже об этом не думали. Будем пытаться сохранять «Тосно» в нашем регионе и играть в Ленинградской области.

— Как обстоят дела со стадионом «Петровский»?

— Будут ли нам его передавать? Возможно. Думаю, что в аренду точно будут давать.

— В ФНЛ вы планируете играть на «Петровском»?

— Пока рано об этом говорить. Возможный вариант — можем арендовать и малую арену, и большую. Все зависит от того, сколько будет у нас набираться зрителей.

— Как обстоят дела с поиском спонсоров?

— Все в процессе.

— Когда будет ясность?

— Уже скоро начинается новый сезон, так что это должно решиться в ближайшее время. К тому же нам нужно пройти лицензирование.

ПО ДОЛГАМ — ПОКА БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

— Кстати о лицензировании, вы подали документы?

— Подаем, но у нас есть кое-какие проблемы.

— Есть ли улучшение с ситуацией по долгам?

— Пытаемся все сделать, но я на данный момент ничего сказать не могу.

— Но выплаты начались хотя бы какие-то?

— В процессе, в процессе. Точного графика выплат у нас нет, но надеемся, что в ближайшее время все будет.

— Вы планируете заявиться в ФНЛ, никаких сомнений у вас нет?

— Все для этого сделаем.

— Но сомнения остаются?

— Не от меня все зависит, я же говорю, что решением вопросом занимается в том числе и губернатор.

НАМЕРЕНЫ СОХРАНИТЬ ПАРФЕНОВА

— Слухи отправляют Парфенова в «Урал».

— Я тоже их слышал. Могу сказать, что общаюсь с тренером каждый день, поэтому делаю вывод, что это только слухи. Никакой конкретики пока нет.

— Если попросит, отпустите?

— Пока он ко мне по этому вопросу не обращался. Обратится — будем разговаривать.

— Но на данный момент вы хотите продолжить сотрудничество с Пафеновым?

— Футбольный клуб «Тосно» хочет, чтобы команду и дальше тренировал Парфенов.

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России
Василевский снова украл победу у Овечкина и Кузнецова
Знарок — о проигрыше сборной России: Жалко мне ребят
Воробьев: Пожинаем плоды 90-х, когда страна была развалена
Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы
«Челси» и «Арсенал» отказались от Энрике из-за его высокомерия
«Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Хохловым
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь