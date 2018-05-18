Генеральный директор «Тосно» — о судьбе Парфенова и долгах

Источник: Спорт-Экспресс

ПЛАНИРУЕМ ИГРАТЬ ЗА СУПЕРКУБОК

— СМИ пишут, что главный спонсор клуба Борис Пайкин отказался от «Тосно». Соответствует ли это действительности?

— Я сам это впервые слышу от журналистов, ничего не знаю об этом.

— У вас есть контакт с Пайкиным?

— Есть. Сегодня с ним не общался, у него сейчас много работы — стараюсь его не отвлекать. Все время в контакте.

— Когда последний раз общались?

— Не буду говорить, когда. После последнего матча…

— Есть информация, что вы хотите сохранить «Тосно»…

— Конечно, хотим сохранить. Сейчас под контроль ситуацию взял губернатор Ленинградской области. Мы пытаемся найти спонсоров и решить наш вопрос. Все-таки «Тосно» существует пять лет, это клуб с традициями. Кубок России выиграли, еще матч за Суперкубок играть. Будем делать все, что клуб сохранить.

ХОТИМ СОХРАНИТЬ «ТОСНО», А НЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С «БАЛТИКОЙ»

— Есть ли варианты с объединением? Ходят слухи о «Балтике».

— Нет, такого не было.

— Вам было бы это интересно?

— Смотря на каких условиях. Но мы даже об этом не думали. Будем пытаться сохранять «Тосно» в нашем регионе и играть в Ленинградской области.

— Как обстоят дела со стадионом «Петровский»?

— Будут ли нам его передавать? Возможно. Думаю, что в аренду точно будут давать.

— В ФНЛ вы планируете играть на «Петровском»?

— Пока рано об этом говорить. Возможный вариант — можем арендовать и малую арену, и большую. Все зависит от того, сколько будет у нас набираться зрителей.

— Как обстоят дела с поиском спонсоров?

— Все в процессе.

— Когда будет ясность?

— Уже скоро начинается новый сезон, так что это должно решиться в ближайшее время. К тому же нам нужно пройти лицензирование.

ПО ДОЛГАМ — ПОКА БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

— Кстати о лицензировании, вы подали документы?

— Подаем, но у нас есть кое-какие проблемы.

— Есть ли улучшение с ситуацией по долгам?

— Пытаемся все сделать, но я на данный момент ничего сказать не могу.

— Но выплаты начались хотя бы какие-то?

— В процессе, в процессе. Точного графика выплат у нас нет, но надеемся, что в ближайшее время все будет.

— Вы планируете заявиться в ФНЛ, никаких сомнений у вас нет?

— Все для этого сделаем.

— Но сомнения остаются?

— Не от меня все зависит, я же говорю, что решением вопросом занимается в том числе и губернатор.

НАМЕРЕНЫ СОХРАНИТЬ ПАРФЕНОВА

— Слухи отправляют Парфенова в «Урал».

— Я тоже их слышал. Могу сказать, что общаюсь с тренером каждый день, поэтому делаю вывод, что это только слухи. Никакой конкретики пока нет.

— Если попросит, отпустите?

— Пока он ко мне по этому вопросу не обращался. Обратится — будем разговаривать.

— Но на данный момент вы хотите продолжить сотрудничество с Пафеновым?