СМИ: футболист «Зенита» Паредес собирается покинуть команду в конце сезона

По информации издания, у аргентинца больше нет желания выступать в чемпионате России. Отмечается, что итальянский «Интер» в ближайшее время собирается связаться с представителями игрока, чтобы обсудить детали трансферного контракта.
Ранее портал Calciomercato сообщал, что на Паредеса также претендуют английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».
Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из итальянской «Ромы». По информации портала transfermarkt.com, российский клуб заплатил за аргентинца $30 млн. За санкт-петербургский клуб он провел в общей сложности 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 голевых передач.
За сборную Аргентины футболист дебютировал в июне 2017 года в товарищеском матче против команды Сингапура (6:0), отметившись голом и результативной передачей. Футболист был включен в расширенный список национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.