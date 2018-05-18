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15:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Зенита» Паредес собирается покинуть команду в конце сезона

ТАСС, 18 мая. Аргентинский полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес планирует уйти из команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал CalcioNews24.

Источник: Reuters

По информации издания, у аргентинца больше нет желания выступать в чемпионате России. Отмечается, что итальянский «Интер» в ближайшее время собирается связаться с представителями игрока, чтобы обсудить детали трансферного контракта.

Ранее портал Calciomercato сообщал, что на Паредеса также претендуют английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из итальянской «Ромы». По информации портала transfermarkt.com, российский клуб заплатил за аргентинца $30 млн. За санкт-петербургский клуб он провел в общей сложности 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 голевых передач.

За сборную Аргентины футболист дебютировал в июне 2017 года в товарищеском матче против команды Сингапура (6:0), отметившись голом и результативной передачей. Футболист был включен в расширенный список национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.

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