СМИ: футболист «Зенита» Паредес собирается покинуть команду в конце сезона

Источник: Reuters

По информации издания, у аргентинца больше нет желания выступать в чемпионате России. Отмечается, что итальянский «Интер» в ближайшее время собирается связаться с представителями игрока, чтобы обсудить детали трансферного контракта.

Ранее портал Calciomercato сообщал, что на Паредеса также претендуют английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из итальянской «Ромы». По информации портала transfermarkt.com, российский клуб заплатил за аргентинца $30 млн. За санкт-петербургский клуб он провел в общей сложности 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 голевых передач.