Агент: Несколько клубов из России проявляют интерес к Ломбертсу

Источник: Спорт-Экспресс

— Несколько клубов из России проявляют интерес к Николасу, — отметил Верхулст. — Они спрашивали, насколько ему интересно возвращение в Россию. Мы обсудим эти варианты, потому что Николас очень любит Россию.

— Есть ли среди этих клубов «Зенит»?

— Не буду называть клубы. Николас был на последней игре «Зенита», и для него это было словно возвращением домой. Этот опыт был бы интересен Ломбертсу, и он может покинуть Бельгию бесплатно.

В этом сезоне Ломбертс провел 26 матчей в чемпионате Бельгии, забив один мяч. В «Остенде» он перешел прошлым летом, подписав трехлетний контракт.