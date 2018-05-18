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13:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент: Несколько клубов из России проявляют интерес к Ломбертсу

Защитником «Остенде» Николасом Ломбертсом интересуются российские клубы, об этом «СЭ» рассказал агент 33-летнего экс-игрока «Зенита» Сантуш Верхулст.

Источник: Спорт-Экспресс

— Несколько клубов из России проявляют интерес к Николасу, — отметил Верхулст. — Они спрашивали, насколько ему интересно возвращение в Россию. Мы обсудим эти варианты, потому что Николас очень любит Россию.

— Есть ли среди этих клубов «Зенит»?

— Не буду называть клубы. Николас был на последней игре «Зенита», и для него это было словно возвращением домой. Этот опыт был бы интересен Ломбертсу, и он может покинуть Бельгию бесплатно.

В этом сезоне Ломбертс провел 26 матчей в чемпионате Бельгии, забив один мяч. В «Остенде» он перешел прошлым летом, подписав трехлетний контракт.

Ломбертс провел 10 лет в «Зените» (2007 — 2017), став обладателем Кубка УЕФА (2007/08), Суперкубка УЕФА (2008), четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15). (Игорь НОВИКОВ).

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