Агент: Несколько клубов из России проявляют интерес к Ломбертсу
Защитником «Остенде» Николасом Ломбертсом интересуются российские клубы, об этом «СЭ» рассказал агент 33-летнего
Защитником «Остенде» Николасом Ломбертсом интересуются российские клубы, об этом «СЭ» рассказал агент 33-летнего
— Несколько клубов из России проявляют интерес к Николасу, — отметил Верхулст. — Они спрашивали, насколько ему интересно возвращение в Россию. Мы обсудим эти варианты, потому что Николас очень любит Россию.
— Есть ли среди этих клубов «Зенит»?
— Не буду называть клубы. Николас был на последней игре «Зенита», и для него это было словно возвращением домой. Этот опыт был бы интересен Ломбертсу, и он может покинуть Бельгию бесплатно.
В этом сезоне Ломбертс провел 26 матчей в чемпионате Бельгии, забив один мяч. В «Остенде» он перешел прошлым летом, подписав трехлетний контракт.
Ломбертс провел 10 лет в «Зените» (2007 — 2017), став обладателем Кубка УЕФА (2007/08), Суперкубка УЕФА (2008), четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15). (Игорь НОВИКОВ).