5 вещей, за которые в этом сезоне было стыдно
Продолжаем подводить итоги чемпионата (и Кубка тоже).
Продолжаем подводить итоги чемпионата (и Кубка тоже).
НЕЛИЦЕНЗИОННЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА
Выход в финал Кубка России аутсайдера
Стыдно и за ФНЛ с ПФЛ. «Зенит-2» занимает место в зоне вылета, но остается в лиге, потому что никто из зоны «Восток» не подал заявку на повышение в классе. А Сергей Павлов, тренер «Ротора», занявшего место еще ниже, заявляет после финального матча: «Насколько я знаю, мы не вылетели. Это связано с тем, что некоторые команды не будут заявляться в ФНЛ».
СТРАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Каждый год одно и то же. В английской
И к календарю есть вопросы: в частности, главное дерби страны «Спартак» — ЦСКА по неясным причинам поставили на 10 декабря, искусственно подпортив праздник. А еще
ДОМАШНИЕ МАТЧИ В ДРУГИХ ГОРОДАХ
Еще одна болезнь нашего футбола — переносы. В этом сезоне «Тосно» проводил домашний матч в Саранске, «Амкар» — в Уфе… и в Москве. Ситуация вокруг игры «Локомотива» с «Амкаром» вообще обрела скандальный оттенок. Пермяки сначала грозились сыграть в Хабаровске, но
ОТМОРОЖЕННЫЕ.
Мы уже упомянули матч «Локомотива» в Хабаровске, когда команды вынуждены были терпеть почти 20-градусный мороз. Тогда игру никуда не перенесли, а в феврале, за несколько часов до ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком», специальная комиссия с участием представителей команд установила, что провести матч невозможно. Термометры тогда показывали температуру «-15». При этом накануне Леонид Федун сказал, что предлагал оплатить перенос матча в Сочи. Почему нельзя было заранее все решить, а не заставлять команды и их болельщиков приезжать в морозную Самару? И почему в Хабаровске в похожих условиях матч
ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА СМОЛОВА
Судейских скандалов в этом сезоне было навалом — впрочем, как и всегда. И в апрельском матче «Краснодара» с «Арсеналом» тоже была ошибка арбитра Чистякова — он показал Смолову желтую карточку за симуляцию, хотя форвард и не думал обманывать рефери. Все бы ничего, только это предупреждение стало для нападающего четвертым в сезоне, и он вынужден был пропустить ключевую встречу чемпионата с ЦСКА. «Краснодар» подал апелляцию, но тщетно. «Если карточку не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», — сказал на эмоциях Смолов. Пикантность в том, что в 2009 году КДК отменил желтую карточку Акинфеева, которая тоже могла стоить вратарю дисквалификации. Но после этого регламент изменили, и теперь отменять можно только красные.