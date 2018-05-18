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12:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

5 вещей, за которые в этом сезоне было стыдно

Продолжаем подводить итоги чемпионата (и Кубка тоже).

Источник: Спорт-Экспресс

НЕЛИЦЕНЗИОННЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА

Выход в финал Кубка России аутсайдера премьер-лиги и середняка ФНЛ — это романтично. «Тосно» и курский «Авангард» выдали действительно красочную игру в Волгограде, но победитель турнира получил только трофей. Еще до финала было ясно, что кочующий клуб из Ленобласти не попадет в Лигу Европы даже в случае успеха. «Тосно» не смог пройти процедуру лицензирования из-за долга в 150 миллионов рублей. Гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко называл эту сумму смешной и обещал, что все будет погашено. Но «Тосно» так и не подал заявку на лицензирование, а значит место в Лиге Европы отдано шестой команде премьер-лиги — «Уфе». У Курска, кстати, тоже возникли бы большие проблемы с получением лицензии.

Стыдно и за ФНЛ с ПФЛ. «Зенит-2» занимает место в зоне вылета, но остается в лиге, потому что никто из зоны «Восток» не подал заявку на повышение в классе. А Сергей Павлов, тренер «Ротора», занявшего место еще ниже, заявляет после финального матча: «Насколько я знаю, мы не вылетели. Это связано с тем, что некоторые команды не будут заявляться в ФНЛ».

СТРАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Каждый год одно и то же. В английской премьер-лиге все матчи 38 туров расписаны до минуты еще до старта турнира, а у нас расписание публикуют не только частями, но и поздно. Даты и время игр первых восьми туров были обнародованы за две с половиной недели до начала чемпионата — тут все нормально. Но расписание встреч 9−20 туров появилось 30 августа — за 9 дней до начала 9-го тура. С финальной частью чемпионата тоже возникли проблемы: только 19 марта мы узнали, когда будут сыграны матчи 24−30 туров.

И к календарю есть вопросы: в частности, главное дерби страны «Спартак» — ЦСКА по неясным причинам поставили на 10 декабря, искусственно подпортив праздник. А еще из-за президентских выборов почему-то частично, а не полностью, был перенесен 23-й тур.

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ДОМАШНИЕ МАТЧИ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Еще одна болезнь нашего футбола — переносы. В этом сезоне «Тосно» проводил домашний матч в Саранске, «Амкар» — в Уфе… и в Москве. Ситуация вокруг игры «Локомотива» с «Амкаром» вообще обрела скандальный оттенок. Пермяки сначала грозились сыграть в Хабаровске, но красно-зеленые, перенесшие страшные дальневосточные морозы в декабре, предложили альтернативный вариант: сыграть в Черкизове. «Амкар» согласился, «Локомотив» взял на себя все расходы по проведению матча, а пермяки еще и получили прибыль — как сообщалось, порядка 20 миллионов рублей. Фанаты «Амкары» выпустили жесткое заявление в адрес руководства, в котором назвали этот поступок «продажей матча». Но, как ни странно, пермяки победили «дома в гостях» у «Локомотива». Позже Юрий Семин говорил «СЭ»: «Хорошо, что проиграли. Иначе бы нас назвали нечестным чемпионом».

ОТМОРОЖЕННЫЕ.

Мы уже упомянули матч «Локомотива» в Хабаровске, когда команды вынуждены были терпеть почти 20-градусный мороз. Тогда игру никуда не перенесли, а в феврале, за несколько часов до ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком», специальная комиссия с участием представителей команд установила, что провести матч невозможно. Термометры тогда показывали температуру «-15». При этом накануне Леонид Федун сказал, что предлагал оплатить перенос матча в Сочи. Почему нельзя было заранее все решить, а не заставлять команды и их болельщиков приезжать в морозную Самару? И почему в Хабаровске в похожих условиях матч все-таки проводили?

ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА СМОЛОВА

Судейских скандалов в этом сезоне было навалом — впрочем, как и всегда. И в апрельском матче «Краснодара» с «Арсеналом» тоже была ошибка арбитра Чистякова — он показал Смолову желтую карточку за симуляцию, хотя форвард и не думал обманывать рефери. Все бы ничего, только это предупреждение стало для нападающего четвертым в сезоне, и он вынужден был пропустить ключевую встречу чемпионата с ЦСКА. «Краснодар» подал апелляцию, но тщетно. «Если карточку не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», — сказал на эмоциях Смолов. Пикантность в том, что в 2009 году КДК отменил желтую карточку Акинфеева, которая тоже могла стоить вратарю дисквалификации. Но после этого регламент изменили, и теперь отменять можно только красные.

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