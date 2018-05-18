Мурад Мусаев: Смолов свиста не заслуживает

Источник: Спорт-Экспресс

ЛИЦЕНЗИЯ

— Мурад Олегович…

— Можно просто Мурад, — улыбнулся Мусаев, которому в ноябре стукнет 35.

— Договорились. Наверное, это первый в жизни отпуск, в который совершенно не хочется уходить?

— Да нет, нужно отдохнуть, подзарядить батарейки. Эмоций почти не осталось. Позади сложнейший период. Начался он в феврале со стыкового матча Юношеской лиги УЕФА между молодежками «Краснодара» и «Реала». Эта игра вызвала в городе громадный ажиотаж, стадион был битком. К сожалению, мы уступили в серии пенальти. А потом я неожиданно возглавил основу. Отработал шесть туров, выложился полностью. Так что отпуск весьма кстати.

— Где проведете?

— На побережье Краснодарского края. Лететь куда-то далеко смысла нет, уже 28 мая надо быть в Москве. Начинается учеба в Академии тренерского мастерства. Буду получать лицензию А.

— А Pro?

— Это следующий этап. Сейчас у меня лицензия В. Сразу через ступеньку перескочить невозможно.

— Значит, и в сезоне-2018/19 главным тренером «Краснодара» формально будет считаться Олег Фоменко?

— Да. Моя должность — старший тренер. Пока в заявке могу числиться только так.

ТЕОРИЯ

— В шести матчах под вашим руководством «Краснодар» набрал 13 очков. Хороший результат?

— Отличный! Мы напрямую пробились в групповой этап Лиги Европы. Календарь-то на финише был непростой. Трижды встречались с командами из топ-5.

— «Зенит» и «Локомотив» вы обыграли. Что помешало сделать то же самое с ЦСКА?

— Начали мы неплохо, создали два момента. Но из-за кадровых проблем были ограничены по заменам. А тут еще Шатов на 17-й минуте сломался. Пришлось перестраиваться. Вышедший Жоаузинью, в ритм не попал. ЦСКА перехватил инициативу, мог забить…

— Но счет открыл «Краснодар».

— Это уже во втором тайме, когда снова завладели преимуществом. Игра складывалась так, что казалось, скорее, мы забьем второй, чем ЦСКА сравняет. У армейцев ничего не клеилось. Была мысль убрать Перейру, укрепить опорную зону. Но выпустить туда мог разве что Грицаенко, центрального защитника.

— Воздержались?

— Да. К тому же до последнего верил — забьем еще. И вдруг получили два гола от Мусы. На ровном месте! Сначала в «девятку» пробил, затем подкараулил ошибку Классона, который неудачно пошел на перехват. Что ж, бывают и такие матчи.

— С кем было тяжелее — с «Зенитом» или «Локомотивом»?

— С каждым по-своему. К работе мы приступили, когда до матча в Петербурге оставалась неделя. Знакомство с командой и подготовка к игре шли в режиме нон-стоп. Теория — ежедневно, даже двухразовую тренировку как-то провели. Надо было донести до ребят тактические нюансы. Четко объяснить, что нам нужно.

— Победный дебют придал уверенности?

— Разумеется. К «Локомотиву» готовились в более спокойной обстановке. Это был уже четвертый матч, футболисты начали привыкать к нашим требованиям. Плюс играли дома, при переполненных трибунах. На мой взгляд, победили заслуженно.

— Игорь Шалимов в прощальном интервью признал, что весной перегружал команду теоретическими занятиями. А вы перед «Зенитом» устраивали их ежедневно. Как игроки реагировали?

— Нормально. Мы же не держали их часами у макета. Специально разбивали огромный поток информации на короткие отрезки по 15−20 минут. Включали видео, наглядно демонстрируя, что хотим от команды. Теории было много, но дозировано, в форме диалога. Это меньше утомляет. Я всегда стараюсь втянуть игроков в дискуссию, мне интересно выслушать их мнение.

— Кто чаще подавал голос?

— Гранквист. Он же самый опытный, капитан. На все собственная точка зрения.

— На каком языке озвучивал соображения?

— На английском.

— У вас с ним как?

— Средний уровень. В ближайшее время займусь углубленным изучением языка. Пока с легионерами общаюсь через переводчика.

ГАЛИЦКИЙ

— Вот приняли вы команду. Главный минус, который в ней увидели?

— Об этом говорить вслух некорректно. Не люблю тренеров, которые в разгар сезона приходят в клуб и начинают рассказывать журналистам: «Я подтянул дисциплину, наладил тактику, увеличил нагрузки…» Я благодарен Игорю Михайловичу (Шалимову. — Прим. «СЭ») за то, что оставил после себя хорошую команду. Понятно, у каждого свое видение игры. «Краснодар» всегда нацелен на атакующий, комбинационный футбол. Но как эта философия будет реализована, зависит уже от тренера.

— Логично.

— Если раньше упор был на контроле мяча и атаках через центр, то сейчас мы хотим игру разнообразить. Сделать ее более непредсказуемой, активнее задействовать фланги. Быстрее переходить из обороны в атаку, агрессивнее играть без мяча. Завершать атаки не только через короткий, но и длинный пас. Кое-что уже удалось добиться, хотя времени было маловато. Основная работа в этом направлении закипит на сборах.

— С командой Шалимов не прощался. А у вас с ним разговор был?

— Нет. Зато в штабе остался Олег Фоменко, который мог ответить на любые вопросы. Да и меня не с улицы взяли, в клубе уже давно. Часто бывал на тренировках, видел все матчи, с ребятами знаком. Наверное, поэтому Шалимов решил, что сам во всем разберусь.

— Сергей Галицкий перед назначением что-то советовал?

— Нет. Представляя команде, сказал, что не сомневается в моем профессионализме, полностью доверяет. Потом добавил: «Даже не говори мне стартовый состав на игру, приду на стадион, все увижу».

— На тренировки-то он заглядывает, как и прежде?

— Раза два в неделю. Это уже традиция. Так было при Шалимове, Кононове, Муслине. Приезжает, смотрит в стороне, никаких советов не дает. В мою работу Сергей Николаевич вообще не вмешивается.

— В «Москве» юного тренера Слуцкого лидеры команды поддержали сразу. Как встретили вас Гранквист, Смолов, Мамаев?

— Я с первого дня чувствую поддержку опытных игроков. Впрочем, гораздо важнее, что доказывают ее не на словах, а на деле. Равнодушных нет. Требования выполняются. На тренировках все работают с максимальной концентрацией и самоотдачей. Лишний раз убедился, что в «Краснодаре» собраны настоящие профессионалы.

— Самое жесткое ваше решение?

— Если вы о штрафах, то их было несколько. Но без подробностей. Наша внутренняя кухня.

— Хотя бы скажите — за что выписали первый?

— Парень проспал, опоздал на утреннюю тренировку. Но это единичные случаи. Честно, я-то был готов к тому, что могут возникнуть сложные, даже конфликтные ситуации.

— И что же?

— Не было! Ни разу ни с кем не ругался. Повода не давали.

САРРИ

— В чем вы стали сильнее за эти шесть недель?

— Дебютировать в премьер-лиге, да сразу против таких корифеев, как Манчини, Семин, Бердыев… Это ведь должен быть стресс, правильно?

— Не исключено.

— Но я не «поплыл», с холодной головой управлял игрой. Понял — несмотря на ажиотаж, жуткое давление, способен сохранять спокойствие и хорошо выполнять свою работу.

— С кем-то успели пообщаться?

— Накоротке. Юрий Палыч сам подошел ко мне перед игрой. Поздравил с назначением, пожелал удачи. Курбан Бекиевич тоже тепло поприветствовал, сказал, что рад за меня. Приятно.

— К кому в Европе вы с удовольствием отправились бы на стажировку?

— В первую очередь — к Сарри в «Наполи». Ну и, конечно, к Гвардьоле, Клоппу. Да в любой топ-клуб съездил бы на недельный цикл.

— Чем Сарри интересен?

— Игровая философия, которой придерживается и «Краснодар», в «Наполи» развита на высочайшем уровне. Мне импонирует все, что команда делает в фазе атаки — быстрые комбинации, передачи на третьего. Даже в матчах с «Манчестер Сити», уступая по подбору игроков, фирменному стилю не изменяет. Смело идет в атаку, прессингует. При этом сзади действует очень организованно, дисциплинированно. Сарри вообще изменил принципы игры в обороне. Раньше считалось как?

— Как?

— Защитник должен видеть игрока, владеющего мячом, ближайшего соперника в зоне своей ответственности и партнера по команде. А по мнению Сарри главное здесь — мяч и партнер. Перестроения соперника значения не имеют. Это вкратце. Тема-то обширная, целое интервью можем ей посвятить.

— Понимаю.

— Приоткрою секрет — отправиться на стажировку в «Наполи» я планировал еще зимой. Руководство обо всем договорилось. Но команда проиграла «Ювентусу» — и закрылась. Сказали: «Извините, в другой раз».

— Теперь вас ждет первая предсезонка в роли главного. Страшно?

— Наоборот, интересно! Уже предвкушаю! Тренеры по физподготовке сейчас составляют свою часть программы, мы — свою, технико-тактическую. Хорошо, что в нашем распоряжении были эти шесть туров, которые позволили поближе познакомиться с командой. В будущее смотрим с оптимизмом.

ГРАНКВИСТ

— «Краснодар» покинули Гранквист, Жоаузинью, Лаборде. Кто следующий?

— Пока у меня нет ответа. Все зависит от того, какие приобретения сделает клуб.

— На поле стадиона «Краснодар» накануне последнего матча Гранквиста и Жоаузинью выстригли футболки с их номерами. Чья идея?

— Сергея Николаевича.

— Креативно.

— Такого я еще нигде не видел. Ребята тоже были растроганы. «Краснодар» показал, как надо провожать игроков, которые внесли большой вклад в успехи клуба.

— Сохранить Гранквиста было нереально?

— Абсолютно. Клуб предлагал продлить контракт на очень выгодных условиях, но Андрес выбрал дом и семью. Сказал: «Мы уже 12 лет живем за границей, все устали, жена вот-вот родит второго ребенка…» А в договоре с «Хельсинборгом» прописано, что после завершения карьеры Гранквист продолжит работу в клубе спортивным директором.

— Шведа будет не хватать.

— Это правда. Андрес — не только надежный защитник, но и невероятно мужественный человек. Не представляю, что может заставить его пропустить игру. С любой травмой готов выйти на поле и биться до конца — хоть на одной ноге, хоть на коленях. Вынослив феноменально.

— Как и другой ваш швед, Классон.

— Виктор — футболист очень высокого уровня. С огромным объемом работы, нестандартной техникой. Он и сам может решить эпизод, и вывести на ударную позицию партнера. Неслучайно в этом сезоне наколотил 10 мячей, раздал кучу голевых передач.

— Гранквист возвращается на родину. А у Жоаузинью какие планы?

— Перед уходом сказал, что пока конкретных предложений нет. Но я уверен, без команды Жо не останется. Сильный исполнитель, плюс не забывайте — теперь у него российский паспорт!

— Первым новичком «Краснодара» стал Стоцкий. Чем он лучше тех, кто уже есть на этой позиции?

— Когда речь заходит о селекции, последнее слово всегда за руководством клуба. Мне рассказали об интересе к Стоцкому, я просмотрел много матчей с его участием и пришел к выводу — парень квалифицированный, подходит под нашу модель. В «Уфе» выделялся, был одним из лидеров. Дальше все зависит от того, насколько быстро он проникнется философией «Краснодара». Все-таки «Уфа» играет в другой футбол, постоянно использует пять защитников.

— Что со Смоловым? Когда наступит ясность?

— Думаю, до чемпионата мира. Если позовут в европейский топ-клуб — Смолов может уйти. Не будет такого предложения — останется. Федю здесь все устраивает, «Краснодар» — его дом.

— Для Шатова после отъезда Манчини приоритет — «Зенит»?

— Начнем с того, что Олег принадлежит «Зениту», контракт рассчитан еще на пару лет, условия очень хорошие. Решать его судьбу будет новый тренер. Мы-то в любой момент рады видеть Шатова в «Краснодаре». Это один из сильнейших футболистов премьер-лиги. Человеческие качества замечательные. Открытый, порядочный, никаких звездных замашек.

— Вы понимаете, почему в расширенный состав сборной включили Газинского, а не Глушакова?

— Оценивать игрока «Спартака» я не буду. А Газинский, выдав серию удачных матчей, вызов в сборную точно заслужил. Надеюсь, попадет в окончательную заявку и проявит себя на чемпионате мира. По крайней мере все для этого у Юры есть.

— Что случилось с Крицюком, который еще недавно считался кандидатом в сборную?

— Не в курсе, что было до меня. При мне на тренировках Стас выглядел очень прилично. Я сразу вспомнил его роскошный дебют в «Краснодаре» в 2016-м, тогда он вытаскивал мертвые мячи. Но и Синицын — великолепный голкипер. Концовку сезона оба провели блестяще. Здорово, что у нас два равноценных вратаря.

— Мамаев оживает?

— Да, гол «Рубину» должен стать отправной точкой к возвращению Паши на прежний уровень. Из-за травм последние сезоны получились скомканными, хотя ниже определенной планки он не опускается. Паша — профессионал. Соблюдает режим. На поле всегда выкладывается по максимуму. Это и со стороны заметно, и GPS-датчики подтверждают. Подкупает в нем еще одно качество. Мамаеву почти 30, но видели бы вы, с каким азартом он тренируется. Глаза горят. Хочет выигрывать в каждом эпизоде.

— Румын Андрей Иван — что за персонаж?

— 21 год, универсал. Может быть полезен как в центре нападения, так и на фланге. Но пока проигрывает конкуренцию. Переживает страшно, еще и в сборной место потерял. За молодежку «Краснодара» часто выходит по собственной инициативе. Практика-то нужна.

МОЛОДЕЖКА

— Молодежка, которую вы до апреля тренировали, завоевала золотые медали.

— Четыре года, что работал с пацанами, мы шли к этой цели. Когда команда, составленная из 18−19-летних воспитанников академии, выигрывает чемпионат в возрастной категории U-21 — это дорогого стоит. Значит, «Краснодар» на правильном пути.

— Кто из мальчишек уже готов ворваться в основу?

— По потенциалу заиграть там способны многие. Сейчас ближе всех к ней подобрался Ваня Игнатьев. Просто форварды раньше раскрываются, чем центральные защитники или опорные хавы.

— Что за травма зимой была у Игнатьева?

— Руку сломал. Мечтал поскорее восстановиться, в одиночку занимался с тренером по физподготовке. Рвался в бой. Врачи дали добро лишь накануне последнего тура. К тому моменту лидером в гонке бомбардиров был Идрис Умаев из «Ахмата». Опережал Игнатьева на один мяч. Но Ваня сделал хет-трик и с 19 голами стал лучшим снайпером молодежного первенства. Второй год подряд!

— Герой.

— У него от природы много сильных качеств, развивает их каждый день. Парень целеустремленный, трудяга. Понимает — расслабляться нельзя. Кстати, рассчитываем мы и на Жигулева — первого воспитанника академии, заигравшего в основе «Краснодара». Весеннюю часть чемпионата он провел в «Тосно», стал обладателем Кубка. В июне ждем Илью на сборах.

— Влад Радимов поражался: «В «Зените-2» были футболисты, которые писали «сомалет», «железно, дорожный». Вам грамотеи попадались?

— В нашей академии воспитанию, интеллектуальному развитию ребят уделяют серьезное внимание. Вот пройдетесь по коридорам — услышите на каждом шагу: «Здравствуйте!» Даже если мальчишки не знают вас в лицо.

— Какая прелесть.

— Они не просто с утра до вечера бегают с мячом, еще читают книжки, посещают уроки шахмат, учат языки. Не отлынивают. Разумеется, не все отличники, кто-то с ошибками пишет. Но в целом уровень образования — достойный. Это бросается в глаза.

— У вас какая книжка сегодня раскрыта на столе?

— «Последний из ушедших» Баграта Шинкубы. История об убыхах — народе, который жил неподалеку от нас, в районе Сочи, но после Кавказской войны исчез с лица земли. Роман основан на реальных событиях. Безумно интересно! Ну, а моя самая любимая книга — «Источник» Айн Рэнд.

…Я уже собирался прощаться, как вдруг Мусаев произнес:

— Можно про болельщиков сказать?

— Конечно.

— Шикарному стадиону, который выстроен в Краснодаре, должны соответствовать все — и футболисты, и тренеры, и зрители. Особенно в трудные минуты, когда не идет игра, команде нужна поддержка. В последнее время болельщики стали тоньше разбираться в футболе. Аплодируют уже не только забитым голам, красивым ударам, но и перехватам Петрова, подкатам Гранквиста. Однако был и неприятный момент…

— Когда же?

— В игре с «Анжи» после замены стадион освистал Смолова. Да, он провел неудачный матч. Но это не повод сразу набрасываться на лучшего бомбардира. Такого отношения человек не заслужил. Тем более, как позже выяснилось, на поле вышел с ангиной. Другое дело, все это не оправдывает самого Федора, который подкрепил разочарование нецензурным словом. Потом извинился.

— Вас-то фанаты приняли тепло.