Орлов: Болельщики «Зенита» примут Денисова

Источник: РИА "Новости"

«Не исключено, что Денисов может вновь появиться в «Зените». А почему нет? В том, что Оздоев уйдёт из клуба, я даже не сомневаюсь. Не знаю куда, но это не игрок уровня «Зенита».

Я не спрашивал у Семака про Игоря, но не надо исключать эту ситуацию. Уж один-то год Денисов может отыграть в Петербурге, где он и живёт. Под Питером у него собственный дом, замечательная семья. Своей футбольной карьерой Игорь доказал, что предан футболу. Нужен он команде или нет — это должен решать новый тренер, то есть Семак, если именно его назначат.