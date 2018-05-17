Орлов: Болельщики «Зенита» примут Денисова
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о том, может ли полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов вернуться в «Зенит», где начинал карьеру и провёл самые яркие годы.
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о том, может ли полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов вернуться в «Зенит», где начинал карьеру и провёл самые яркие годы.
«Не исключено, что Денисов может вновь появиться в «Зените». А почему нет? В том, что Оздоев уйдёт из клуба, я даже не сомневаюсь. Не знаю куда, но это не игрок уровня «Зенита».
Я не спрашивал у Семака про Игоря, но не надо исключать эту ситуацию. Уж
Конечно, болельщики «Зенита» примут Денисова. Почитайте прессу, как о нём отзываются. Он придёт и расскажет, как всё было, после чего болельщики его простят. Игорь расскажет правду, ведь он же всегда говорит правду. Это человек с характером, и он был неправ. Он и скажет: «Я был неправ». В России любят, когда человек кается", — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».