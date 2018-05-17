Дмитрий Аленичев: Все решится в ответном матче
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после разгрома «Анжи» в первом стыковом матче за место в
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после разгрома «Анжи» в первом стыковом матче за место в
— В этом сезоне второй раз к нам приезжает команда
Во второй половине сбавили обороты, это психология футболистов, когда ты ведешь, думаешь сыграть на удержание счета, хотя об этом не просил, но и во втором тайме были моменты, которыми могли сегодня воспользоваться. Рад такому результату, но я говорил, что все решится в ответном матче 20 мая, думать о том, что все решено сейчас неверно, такие мысли нужно категорически исключать, впереди тяжелейшая игра на другом покрытии, плюс перелет, мотивация соперника будет другой. Надеюсь на понимание со стороны футболистов. Начинаем подготовку к заключительному матчу нашего сезону.
— Какой будет тактика на ответный матч? Вы будете закрываться или играть в открытый футбол?
— Мы должны все проанализировать и выбрать идеальный план. Сегодняшний футбол болельщиками понравился, я не сомневаюсь, но, возможно, в
— Сыграет ли Обрадович 20-го мая?
— Трудно сказать, на тренировке дадим работу, если выдержит, тогда сможем на него рассчитывать.