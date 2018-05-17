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19:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Аленичев: Все решится в ответном матче

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после разгрома «Анжи» в первом стыковом матче за место в премьер-лиге (3:0) отметил, что победитель противостояния еще не определен. Специалист подчеркнул, что первый тайм игры с махачкалинцами стал для клуба лучшим в сезоне.

Источник: РИА "Новости"

— В этом сезоне второй раз к нам приезжает команда премьер-лиги, в первом случае был «Ахмат», сегодня «Анжи», — цитирует официальный сайт «Енисея» Аленичева. — Обе игры выиграли с одинаковым счетом — 3:0. Вспоминая ту игру и сравнивая с сегодняшней, тот матч мы провели сильно, сегодня, наверное, показали более интересный, более быстрый футбол, не реализовали много голевых моментов. Тот план, который задумали на игру — играть в быстрый футбол, поскольку проанализировали игру «Анжи» в последних матчах, увидели, что есть проблемы в обороне, особенно в центральной зоне, решили выпустить реактивного Саркисова. В первом тайме было много моментов из центральной зоны, не хватало немного эффективности, точного паса, реализации. Первый тайм в сегодняшнем матче, наверное, был лучшим в этом сезоне.

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Во второй половине сбавили обороты, это психология футболистов, когда ты ведешь, думаешь сыграть на удержание счета, хотя об этом не просил, но и во втором тайме были моменты, которыми могли сегодня воспользоваться. Рад такому результату, но я говорил, что все решится в ответном матче 20 мая, думать о том, что все решено сейчас неверно, такие мысли нужно категорически исключать, впереди тяжелейшая игра на другом покрытии, плюс перелет, мотивация соперника будет другой. Надеюсь на понимание со стороны футболистов. Начинаем подготовку к заключительному матчу нашего сезону.

— Какой будет тактика на ответный матч? Вы будете закрываться или играть в открытый футбол?

— Мы должны все проанализировать и выбрать идеальный план. Сегодняшний футбол болельщиками понравился, я не сомневаюсь, но, возможно, в какой-то степени нужно сыграть более осторожно.

— Сыграет ли Обрадович 20-го мая?

— Трудно сказать, на тренировке дадим работу, если выдержит, тогда сможем на него рассчитывать.

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