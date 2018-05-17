Средняя посещаемость игр ФК «Зенит» в сезоне-2017/18 выше, чем в пяти ведущих лигах Европы
ТАСС, 17 мая. Средний показатель посещаемости 23 домашних матчей
ТАСС, 17 мая. Средний показатель посещаемости 23 домашних матчей
По этому показателю «Зенит» превзошел результаты посещаемости в пяти ведущих европейских первенствах — Германии (средняя посещаемость — 44 209), Англии (37 849), Испании (25 948), Франции (21 760) и Италии (20 782). Стадион «Санкт-Петербург», на котором летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, вмещает 56 тыс. 196 человек, на время мирового первенства с помощью дополнительных трибун вместимость арены увеличится до 68 тыс. 172 зрителей.
Средняя посещаемость чемпионата России в сезоне-2017/18 составила 13 тыс. 493 зрителя. Матчи «Зенита» во всех турнирах в общей сложности собрали 1 млн 20 тыс. 966 болельщиков.
«Зенит» в прошедшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице Российской футбольной