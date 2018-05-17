Средняя посещаемость игр ФК «Зенит» в сезоне-2017/18 выше, чем в пяти ведущих лигах Европы

По этому показателю «Зенит» превзошел результаты посещаемости в пяти ведущих европейских первенствах — Германии (средняя посещаемость — 44 209), Англии (37 849), Испании (25 948), Франции (21 760) и Италии (20 782). Стадион «Санкт-Петербург», на котором летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, вмещает 56 тыс. 196 человек, на время мирового первенства с помощью дополнительных трибун вместимость арены увеличится до 68 тыс. 172 зрителей.