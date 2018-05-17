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СМИ: «Зенит» может приобрести Найнгголана за € 50 млн
Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан может продолжить карьеру в России.
Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан может продолжить карьеру в России.
Как сообщает Calciomercato, «Зенит» готов летом сделать серьёзное предложение для приобретения бельгийского футболиста. Отмечается, что сумма сделки может составить € 50 млн.
Представители хавбека на следующей неделе собираются начать переговоры с «Ромой» по поводу дальнейших вариантов развития событий.
В текущем сезоне 30-летний игрок, которым «Зенит» интересовался ещё в 2013 году, провёл в Серии А 31 матч, забил 4 мяча и сделал 9 передач.