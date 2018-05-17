В Англии сообщили об интересе «Зенита» к Бенитесу

Как сообщалось ранее, в услугах испанского специалиста заинтересован лондонский «Вест Хэм Юнайтед», находящийся в поиске замены Дэвиду Мойесу, с которым руководство клуба решило не продлевать контракта. Однако, по информации издания, пригласить Бенитеса также хочет «Зенит», который по-прежнему не объявил о назначении преемника Роберто Манчини, покинувшего петербургский клуб и возглавившего сборную Италии. Тем не менее испанец считает «Вест Хэм» приоритетным вариантом продолжения карьеры.