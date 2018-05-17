Мануэл Фернандеш: Смородская понятия не имеет, что говорит

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«Локомотив» уверенно выиграл чемпионат России. Один из лучших игроков команды да и сезона вообще — португальский полузащитник Мануэл Фернандеш. В интервью «СЭ» он рассказал о том, как играл со сломанным ребром, удивился невызову Владислава Игнатьева в сборную России и прокомментировал слова Ольги Смородской, ранее его критиковавшей, о ее причастности к чемпионству.

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«ПОСЛЕ “КРАСНОДАРА” БЫЛА НЕРВОЗНОСТЬ, А НЕ ПАНИКА»

— Начнем с самого главного — что для вас значит это чемпионство?

— Оно очень много значит, ведь изначально не было задачи стать чемпионами, никто не ожидал, что будем бороться за титул. Мы думали только о том, как добиться положительных результатов. Так что это очень важное достижение для игроков и для клуба, который уже столько лет не выигрывал чемпионат. Думаю, с этого титула может начаться новая эра «Локомотива».

— Момент в сезоне, когда подумали, что чемпионство реально?

— Когда мы обыграли нескольких сильных соперников. Стало ясно, что «Локо» готов биться за первое место. Мы особенно поверили в себя, когда переиграли «Зенит» на выезде (3:0). На тот момент это был, пожалуй, самый сильный соперник. Тогда я и подумал, что мы реальные кандидаты на победу в чемпионате.

— При этом концовка сезона была сложной для «Локо». Когда проиграли «Краснодару», не было паники?

— Была определенная нервозность, что логично, но никакой паники. Победа в чемпионате к этому моменту была лишь вопросом времени. Дома с «Зенитом» мы провели блестящий матч. Играли лучше на протяжении всех 90 минут против довольно сильного соперника.

— Еще до этого матча Семин закрыл команду, просил, чтобы не говорили с прессой. Эта закрытость и правда как-то помогает?

— Думаю, это сделано для того, чтобы команда была сконцентрирована только на футболе. Ведь иногда некоторые заявления игроков неправильно интерпретируют. Семин хотел, чтобы мы думали только о той задаче, которая стоит перед нами.

«В РАЗДЕВАЛКЕ ГОВОРЯТ ДЕНИСОВ, ЧОРЛУКА И ГИЛЬЕРМЕ».

— Правда ли, что Денисов, помимо Семина, дает установки в раздевалке?

— В раздевалке свое слово могут сказать несколько игроков, Денисов — один из них. Когда они считают, что должны высказать мнение по той или иной ситуации, мотивировать команду, или обратить на что-то внимание, они это делают. Обычно говорят два-три игрока.

— Кто еще?

— Чорлука и Гильерме — футболисты, которые находятся в команде уже много лет и имеют вес в коллективе. Все их уважают.

— Денисов сказал, что в этом году «Локо» сделал практически невозможное.

— Не скажу, что невозможное… Скорее, что-то очень непростое. Не буду делать из чемпионства историческое достижение, но ведь в начале сезона никто в нас не верил.

Многие долго считали, что в какой-то момент начнем терять очки, или «Спартак» нас все-таки обойдет. Но «Локомотив» смог удержать первую строчку и здорово сыграл со всеми прямыми конкурентами.

— Удивили вас слезы Денисова после чемпионства?

— А я не видел, как он плакал. Но каждый реагирует по-своему, не скажу, что удивился бы слезам кого-то из игроков. Этот сезон был изнурительным для всех — можно понять людей, у которых проявляются те или иные эмоции.

«СМОРОДСКАЯ НЕ ПРИЧАСТНА К НАШЕМУ УСПЕХУ»

— Гол Эдера «Зениту» принес «Локо» чемпионство. Пора говорить о том, что Эдер — талисман для любой команды?

— Он проявляет себя в ключевые моменты. Но не могу согласиться с тем, что именно гол Эдера принес титул. Все-таки мы бились за чемпионство в течение всего сезона. Нельзя концентрироваться только на одном моменте. Но Эдер, конечно, заслужил этот гол той работой, которую он проделывает ежедневно. Это премия за все его старания.

— Вспомните как стали чемпионом с «Бенфикой». Тогда и сейчас эмоции разные?

— Я был невероятно счастлив, выиграв титул с «Локо»! Все-таки когда побеждаешь в Кубке («Локомотив» в 2017 году выиграл Кубок России. — Прим. «СЭ»), эмоции не такие сильные. Ведь там лотерея — может попасться сильный соперник, а может и довольно слабый. Тут все зависит от удачи. А вот победа в чемпионате отражает стабильность команды. В таком случае побеждает действительно лучший. Чувства? Не скажу, что одинаковые, но очень похожие. Все-таки я довольно давно выигрывал чемпионат Португалии. Не очень хорошо помню, как все было. Но оба раза ощущал словно гора с плеч свалилась — ты понимаешь, что добился поставленной цели после трудного сезона.

— В России не хватило, наверное, большого праздника где-нибудь на улицах города? Как делают в Португалии.

— Просто разные культуры, в каждой стране празднуют по-разному. Мы же все равно отметили завоевание титула, так? Какая разница, как именно это сделали.

— Экс-президент «Локо» Ольга Смородская сказала, что 70 процентов этого чемпионского состава собрала она. И что причастна к этому триумфу. Что скажете?

— Она понятия не имеет, о чем говорит. Просто хочет быть причастна к успеху, но на самом деле это не так. Она могла и 90 процентов игроков подписать. Но приобретать игроков мало, нужно еще и правильно руководить клубом.

Мне кажется, немного некрасиво так заявлять. Она — не часть этой команды. Над чемпионской командой работали другие люди на протяжении последних полутора лет. Мы взяли Кубок, победили в чемпионате. Если все сложится хорошо, завоюем еще трофеи.

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«СЕМИН ОКАЗАЛ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА МОЮ КАРЬЕРУ»

— На последний матч сезона с «Арсеналом» вы вышли с капитанской повязкой. Это важный момент для вас?

— Нет — в том смысле, что капитанская повязка не меняет моего отношения к делу. Капитанство в последнем туре — это, скорее, признание моей работы на протяжении сезона.

— Можно говорить, что Семин — один из лучших тренеров в вашей карьере?

— Я бы сказал, один из тех, кто оказал большое влияние на мою карьеру и игру. А лучший или худший — это немного относительные понятия.

— Впервые с 2004 года заговорили о семейной атмосфере в «Локо». В этом плане все действительно круто? Можете сравнить с другими командами, в которых выступали?

— Все команды разные, культуры разные. Вот в «Бешикташе» мы прекрасно друг с другом ладили, но так и не выиграли чемпионат. Могу сказать, что у нас дружная раздевалка. Хотя самое важное даже не дружба, а уважение между игроками. Думаю, это одна из причин, почему мы смогли выиграть чемпионат. Каждый был готов помочь товарищу.

— Можно ли говорить о том, что братья Миранчуки раскрылись, играя вместе с вами? Часто ли даете им советы?

— Во-первых, у братьев есть талант, а это не всем дано. Чему-то они у меня научились, а чему-то — я у них. У них невероятный потенциал. Надеюсь, что братья смогут прогрессировать каждый год и сделать шаг вперед в карьере.

— Они готовы уехать в Европу уже после чемпионата мира?

— С точки зрения футбольных навыков, они готовы. Но понятно, что на первых порах будут проблемы с адаптацией. Придется привыкать к новому чемпионату, учить язык. Все это имеет значение. Думаю, для них было бы идеально еще немного поиграть за «Локо», а потом уехать в Европу. Сейчас им нужно играть, и здесь эта возможность есть.

«ИГНАТЬЕВ — ЛУЧШИЙ ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК ЧЕМПИОНАТА»

— Ваша версия лучших игроков «Локомотива» и чемпионата в целом?

— В «Локо» это Алексей, Антон и Влад Игнатьев.

— При этом Игнатьев не вызван в сборную.

— А должны бы вызвать, он однозначно лучший правый защитник премьер-лиги. Конечно, не я решаю, но как его коллега и фанат футбола, считаю, что сборной России Влада будет не хватать.

— Теперь тройка лучших игроков всего чемпионата.

— Фарфан, Смолов. Ну и я в деле!

— У вас был перелом ребра. И вы все равно хотели играть. Это вообще реально?

— Ребро беспокоило, конечно. Но в конце сезона, когда ты знаешь, что на кону чемпионство, просто невозможно не играть. Я был обязан внести свой вклад.

— Наверное, было больно двигаться.

— Трудно, да. Но в тот момент не видел большого смысла давать себе отдых. Я предпочел играть дальше. Зато сейчас можно спокойно отдохнуть.

— Семин сказал, что вам за это нужно ставить памятник.

— Ну это перебор (смеется). Я просто считал, что мое присутствие на скамейке, на поле важно для команды. Но чтобы за это памятник ставить? Нет, я не совершал каких-то подвигов.

«В РОССИИ НИКТО БЫ НЕ СПРАВИЛСЯ С «АТЛЕТИКО»

— Осенью «Локомотив» ждут мощные соперники в Лиге чемпионов. Матч с «Атлетико» показал, что команда к ним не очень готова. Что делать?

— Во-первых, нельзя забывать, что «Атлетико» за последние пять лет дважды выходил в финал Лиги чемпионов, а сейчас сыграет в финале Лиги Европы (беседа состоялась до финала, в котором «Атлетико» победил «Марсель» со счетом 3:0. — Прим. «СЭ»). Клуб входит в восьмерку лучших в Европе. Конечно, нам было тяжело справиться с таким соперником. Но я сомневаюсь, что кому-то в России это под силу. Разве что могли бы уступить не с таким крупным счетом. Здесь сразу видна разница между чемпионатом России и Испании. Но все равно я считаю, что это был хороший опыт — мы поняли, каково играть с европейским грандом. А в тот момент мы не были готовы ментально к матчу, находились немного на взводе, волновались.

— С нынешним составом успех этого сезона повторить будет нереально?

— Сложнее. Ведь теперь все будут играть против нас, как против чемпиона страны. А значит, мотивация будет выше. Не сомневаюсь, что новый сезон станет непростым.

— Если бы у вас была возможность позвать в «Локо» кого-нибудь из португальских игроков, кого бы взяли?

— Наверное, никого.

В Португалии очень много талантливых футболистов, но я бы просто оставил в команде тех игроков, что стали чемпионами. Думаю, это очень важно — сохранить костяк.

— Нуну Гомеш говорил, что вы можете стать одним из ключевых игроков сборной.

— Ну, это мой хороший товарищ! Конечно, он так скажет. Всегда уважал Нуну, так что эти слова много для меня значат. Ключевой игрок — звучит хорошо. А получится или нет, сейчас сложно предсказать.

— Как у вас идут переговоры по продлению контракта с «Локомотивом»?

— Мы общаемся на эту тему.

— Вы ведь хотите остаться еще на несколько лет?

— Все зависит и от клуба, важно не только мое желание.

— Допускаете, что можете завершить карьеру именно в «Локо»?