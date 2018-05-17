Мануэл Фернандеш: Смородская понятия не имеет, что говорит
Один из лучших игроков золотого «Локо» и чемпионата России дал интервью «СЭ».
Один из лучших игроков золотого «Локо» и чемпионата России дал интервью «СЭ».
«Локомотив» уверенно выиграл чемпионат России. Один из лучших игроков команды да и сезона вообще — португальский полузащитник Мануэл Фернандеш. В интервью «СЭ» он рассказал о том, как играл со сломанным ребром, удивился невызову Владислава Игнатьева в сборную России и прокомментировал слова Ольги Смородской, ранее его критиковавшей, о ее причастности к чемпионству.
«ПОСЛЕ “КРАСНОДАРА” БЫЛА НЕРВОЗНОСТЬ, А НЕ ПАНИКА»
— Начнем с самого главного — что для вас значит это чемпионство?
— Оно очень много значит, ведь изначально не было задачи стать чемпионами, никто не ожидал, что будем бороться за титул. Мы думали только о том, как добиться положительных результатов. Так что это очень важное достижение для игроков и для клуба, который уже столько лет не выигрывал чемпионат. Думаю, с этого титула может начаться новая эра «Локомотива».
— Момент в сезоне, когда подумали, что чемпионство реально?
— Когда мы обыграли нескольких сильных соперников. Стало ясно, что «Локо» готов биться за первое место. Мы особенно поверили в себя, когда переиграли «Зенит» на выезде (3:0). На тот момент это был, пожалуй, самый сильный соперник. Тогда я и подумал, что мы реальные кандидаты на победу в чемпионате.
— При этом концовка сезона была сложной для «Локо». Когда проиграли «Краснодару», не было паники?
— Была определенная нервозность, что логично, но никакой паники. Победа в чемпионате к этому моменту была лишь вопросом времени. Дома с «Зенитом» мы провели блестящий матч. Играли лучше на протяжении всех 90 минут против довольно сильного соперника.
— Еще до этого матча Семин закрыл команду, просил, чтобы не говорили с прессой. Эта закрытость и правда
— Думаю, это сделано для того, чтобы команда была сконцентрирована только на футболе. Ведь иногда некоторые заявления игроков неправильно интерпретируют. Семин хотел, чтобы мы думали только о той задаче, которая стоит перед нами.
«В РАЗДЕВАЛКЕ ГОВОРЯТ ДЕНИСОВ, ЧОРЛУКА И ГИЛЬЕРМЕ».
— Правда ли, что Денисов, помимо Семина, дает установки в раздевалке?
— В раздевалке свое слово могут сказать несколько игроков, Денисов — один из них. Когда они считают, что должны высказать мнение по той или иной ситуации, мотивировать команду, или обратить на
— Кто еще?
— Чорлука и Гильерме — футболисты, которые находятся в команде уже много лет и имеют вес в коллективе. Все их уважают.
— Денисов сказал, что в этом году «Локо» сделал практически невозможное.
— Не скажу, что невозможное… Скорее,
Многие долго считали, что в
какой-томомент начнем терять очки, или «Спартак» нас все-такиобойдет. Но «Локомотив» смог удержать первую строчку и здорово сыграл со всеми прямыми конкурентами.
— Удивили вас слезы Денисова после чемпионства?
— А я не видел, как он плакал. Но каждый реагирует
«СМОРОДСКАЯ НЕ ПРИЧАСТНА К НАШЕМУ УСПЕХУ»
— Гол Эдера «Зениту» принес «Локо» чемпионство. Пора говорить о том, что Эдер — талисман для любой команды?
— Он проявляет себя в ключевые моменты. Но не могу согласиться с тем, что именно гол Эдера принес титул.
— Вспомните как стали чемпионом с «Бенфикой». Тогда и сейчас эмоции разные?
— Я был невероятно счастлив, выиграв титул с «Локо»!
— В России не хватило, наверное, большого праздника
— Просто разные культуры, в каждой стране празднуют
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— Она понятия не имеет, о чем говорит. Просто хочет быть причастна к успеху, но на самом деле это не так. Она могла и 90 процентов игроков подписать. Но приобретать игроков мало, нужно еще и правильно руководить клубом.
Мне кажется, немного некрасиво так заявлять. Она — не часть этой команды. Над чемпионской командой работали другие люди на протяжении последних полутора лет. Мы взяли Кубок, победили в чемпионате. Если все сложится хорошо, завоюем еще трофеи.
«СЕМИН ОКАЗАЛ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА МОЮ КАРЬЕРУ»
— На последний матч сезона с «Арсеналом» вы вышли с капитанской повязкой. Это важный момент для вас?
— Нет — в том смысле, что капитанская повязка не меняет моего отношения к делу. Капитанство в последнем туре — это, скорее, признание моей работы на протяжении сезона.
— Можно говорить, что Семин — один из лучших тренеров в вашей карьере?
— Я бы сказал, один из тех, кто оказал большое влияние на мою карьеру и игру. А лучший или худший — это немного относительные понятия.
— Впервые с 2004 года заговорили о семейной атмосфере в «Локо». В этом плане все действительно круто? Можете сравнить с другими командами, в которых выступали?
— Все команды разные, культуры разные. Вот в «Бешикташе» мы прекрасно друг с другом ладили, но так и не выиграли чемпионат. Могу сказать, что у нас дружная раздевалка. Хотя самое важное даже не дружба, а уважение между игроками. Думаю, это одна из причин, почему мы смогли выиграть чемпионат. Каждый был готов помочь товарищу.
— Можно ли говорить о том, что братья Миранчуки раскрылись, играя вместе с вами? Часто ли даете им советы?
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— Они готовы уехать в Европу уже после чемпионата мира?
— С точки зрения футбольных навыков, они готовы. Но понятно, что на первых порах будут проблемы с адаптацией. Придется привыкать к новому чемпионату, учить язык. Все это имеет значение. Думаю, для них было бы идеально еще немного поиграть за «Локо», а потом уехать в Европу. Сейчас им нужно играть, и здесь эта возможность есть.
«ИГНАТЬЕВ — ЛУЧШИЙ ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК ЧЕМПИОНАТА»
— Ваша версия лучших игроков «Локомотива» и чемпионата в целом?
— В «Локо» это Алексей, Антон и Влад Игнатьев.
— При этом Игнатьев не вызван в сборную.
— А должны бы вызвать, он однозначно лучший правый защитник
— Теперь тройка лучших игроков всего чемпионата.
— Фарфан, Смолов. Ну и я в деле!
— У вас был перелом ребра. И вы все равно хотели играть. Это вообще реально?
— Ребро беспокоило, конечно. Но в конце сезона, когда ты знаешь, что на кону чемпионство, просто невозможно не играть. Я был обязан внести свой вклад.
— Наверное, было больно двигаться.
— Трудно, да. Но в тот момент не видел большого смысла давать себе отдых. Я предпочел играть дальше. Зато сейчас можно спокойно отдохнуть.
— Семин сказал, что вам за это нужно ставить памятник.
— Ну это перебор (смеется). Я просто считал, что мое присутствие на скамейке, на поле важно для команды. Но чтобы за это памятник ставить? Нет, я не совершал
«В РОССИИ НИКТО БЫ НЕ СПРАВИЛСЯ С «АТЛЕТИКО»
— Осенью «Локомотив» ждут мощные соперники в Лиге чемпионов. Матч с «Атлетико» показал, что команда к ним не очень готова. Что делать?
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— С нынешним составом успех этого сезона повторить будет нереально?
— Сложнее. Ведь теперь все будут играть против нас, как против чемпиона страны. А значит, мотивация будет выше. Не сомневаюсь, что новый сезон станет непростым.
— Если бы у вас была возможность позвать в «Локо»
— Наверное, никого.
В Португалии очень много талантливых футболистов, но я бы просто оставил в команде тех игроков, что стали чемпионами. Думаю, это очень важно — сохранить костяк.
— Нуну Гомеш говорил, что вы можете стать одним из ключевых игроков сборной.
— Ну, это мой хороший товарищ! Конечно, он так скажет. Всегда уважал Нуну, так что эти слова много для меня значат. Ключевой игрок — звучит хорошо. А получится или нет, сейчас сложно предсказать.
— Как у вас идут переговоры по продлению контракта с «Локомотивом»?
— Мы общаемся на эту тему.
— Вы ведь хотите остаться еще на несколько лет?
— Все зависит и от клуба, важно не только мое желание.
— Допускаете, что можете завершить карьеру именно в «Локо»?
— Я пока вообще о завершении карьеры не думаю. Рано! Впереди есть еще года четыре, а то и больше.