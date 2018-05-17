Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Текущие события
Футбол. Сборные
15.05
Саудовская Аравия2
Греция0
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель0
Атлетико3
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
13Самые красивые болельщицы чемпионата мира по хоккею
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
15:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мануэл Фернандеш: Смородская понятия не имеет, что говорит

Один из лучших игроков золотого «Локо» и чемпионата России дал интервью «СЭ».

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

«Локомотив» уверенно выиграл чемпионат России. Один из лучших игроков команды да и сезона вообще — португальский полузащитник Мануэл Фернандеш. В интервью «СЭ» он рассказал о том, как играл со сломанным ребром, удивился невызову Владислава Игнатьева в сборную России и прокомментировал слова Ольги Смородской, ранее его критиковавшей, о ее причастности к чемпионству.

Читайте также
Братья Миранчуки побрили Геркуса в шоу Урганта

«ПОСЛЕ “КРАСНОДАРА” БЫЛА НЕРВОЗНОСТЬ, А НЕ ПАНИКА»

— Начнем с самого главного — что для вас значит это чемпионство?

— Оно очень много значит, ведь изначально не было задачи стать чемпионами, никто не ожидал, что будем бороться за титул. Мы думали только о том, как добиться положительных результатов. Так что это очень важное достижение для игроков и для клуба, который уже столько лет не выигрывал чемпионат. Думаю, с этого титула может начаться новая эра «Локомотива».

— Момент в сезоне, когда подумали, что чемпионство реально?

— Когда мы обыграли нескольких сильных соперников. Стало ясно, что «Локо» готов биться за первое место. Мы особенно поверили в себя, когда переиграли «Зенит» на выезде (3:0). На тот момент это был, пожалуй, самый сильный соперник. Тогда я и подумал, что мы реальные кандидаты на победу в чемпионате.

— При этом концовка сезона была сложной для «Локо». Когда проиграли «Краснодару», не было паники?

— Была определенная нервозность, что логично, но никакой паники. Победа в чемпионате к этому моменту была лишь вопросом времени. Дома с «Зенитом» мы провели блестящий матч. Играли лучше на протяжении всех 90 минут против довольно сильного соперника.

— Еще до этого матча Семин закрыл команду, просил, чтобы не говорили с прессой. Эта закрытость и правда как-то помогает?

— Думаю, это сделано для того, чтобы команда была сконцентрирована только на футболе. Ведь иногда некоторые заявления игроков неправильно интерпретируют. Семин хотел, чтобы мы думали только о той задаче, которая стоит перед нами.

Читайте также
Дворкович: РЖД доверяет Семину, но продление контракта через год зависит от тренера

«В РАЗДЕВАЛКЕ ГОВОРЯТ ДЕНИСОВ, ЧОРЛУКА И ГИЛЬЕРМЕ».

— Правда ли, что Денисов, помимо Семина, дает установки в раздевалке?

— В раздевалке свое слово могут сказать несколько игроков, Денисов — один из них. Когда они считают, что должны высказать мнение по той или иной ситуации, мотивировать команду, или обратить на что-то внимание, они это делают. Обычно говорят два-три игрока.

— Кто еще?

— Чорлука и Гильерме — футболисты, которые находятся в команде уже много лет и имеют вес в коллективе. Все их уважают.

— Денисов сказал, что в этом году «Локо» сделал практически невозможное.

— Не скажу, что невозможное… Скорее, что-то очень непростое. Не буду делать из чемпионства историческое достижение, но ведь в начале сезона никто в нас не верил.

Многие долго считали, что в какой-то момент начнем терять очки, или «Спартак» нас все-таки обойдет. Но «Локомотив» смог удержать первую строчку и здорово сыграл со всеми прямыми конкурентами.

— Удивили вас слезы Денисова после чемпионства?

— А я не видел, как он плакал. Но каждый реагирует по-своему, не скажу, что удивился бы слезам кого-то из игроков. Этот сезон был изнурительным для всех — можно понять людей, у которых проявляются те или иные эмоции.

Читайте также
Четыре года — четыре чемпиона. Рабинер — о том, за что чемпионат России можно любить

«СМОРОДСКАЯ НЕ ПРИЧАСТНА К НАШЕМУ УСПЕХУ»

— Гол Эдера «Зениту» принес «Локо» чемпионство. Пора говорить о том, что Эдер — талисман для любой команды?

— Он проявляет себя в ключевые моменты. Но не могу согласиться с тем, что именно гол Эдера принес титул. Все-таки мы бились за чемпионство в течение всего сезона. Нельзя концентрироваться только на одном моменте. Но Эдер, конечно, заслужил этот гол той работой, которую он проделывает ежедневно. Это премия за все его старания.

— Вспомните как стали чемпионом с «Бенфикой». Тогда и сейчас эмоции разные?

— Я был невероятно счастлив, выиграв титул с «Локо»! Все-таки когда побеждаешь в Кубке («Локомотив» в 2017 году выиграл Кубок России. — Прим. «СЭ»), эмоции не такие сильные. Ведь там лотерея — может попасться сильный соперник, а может и довольно слабый. Тут все зависит от удачи. А вот победа в чемпионате отражает стабильность команды. В таком случае побеждает действительно лучший. Чувства? Не скажу, что одинаковые, но очень похожие. Все-таки я довольно давно выигрывал чемпионат Португалии. Не очень хорошо помню, как все было. Но оба раза ощущал словно гора с плеч свалилась — ты понимаешь, что добился поставленной цели после трудного сезона.

— В России не хватило, наверное, большого праздника где-нибудь на улицах города? Как делают в Португалии.

— Просто разные культуры, в каждой стране празднуют по-разному. Мы же все равно отметили завоевание титула, так? Какая разница, как именно это сделали.

— Экс-президент «Локо» Ольга Смородская сказала, что 70 процентов этого чемпионского состава собрала она. И что причастна к этому триумфу. Что скажете?

— Она понятия не имеет, о чем говорит. Просто хочет быть причастна к успеху, но на самом деле это не так. Она могла и 90 процентов игроков подписать. Но приобретать игроков мало, нужно еще и правильно руководить клубом.

Мне кажется, немного некрасиво так заявлять. Она — не часть этой команды. Над чемпионской командой работали другие люди на протяжении последних полутора лет. Мы взяли Кубок, победили в чемпионате. Если все сложится хорошо, завоюем еще трофеи.

Читайте также
Тренер ФК «Локомотив» Семин навестил пострадавшего от взрыва пиротехники болельщика

«СЕМИН ОКАЗАЛ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА МОЮ КАРЬЕРУ»

— На последний матч сезона с «Арсеналом» вы вышли с капитанской повязкой. Это важный момент для вас?

— Нет — в том смысле, что капитанская повязка не меняет моего отношения к делу. Капитанство в последнем туре — это, скорее, признание моей работы на протяжении сезона.

— Можно говорить, что Семин — один из лучших тренеров в вашей карьере?

— Я бы сказал, один из тех, кто оказал большое влияние на мою карьеру и игру. А лучший или худший — это немного относительные понятия.

— Впервые с 2004 года заговорили о семейной атмосфере в «Локо». В этом плане все действительно круто? Можете сравнить с другими командами, в которых выступали?

— Все команды разные, культуры разные. Вот в «Бешикташе» мы прекрасно друг с другом ладили, но так и не выиграли чемпионат. Могу сказать, что у нас дружная раздевалка. Хотя самое важное даже не дружба, а уважение между игроками. Думаю, это одна из причин, почему мы смогли выиграть чемпионат. Каждый был готов помочь товарищу.

— Можно ли говорить о том, что братья Миранчуки раскрылись, играя вместе с вами? Часто ли даете им советы?

— Во-первых, у братьев есть талант, а это не всем дано. Чему-то они у меня научились, а чему-то — я у них. У них невероятный потенциал. Надеюсь, что братья смогут прогрессировать каждый год и сделать шаг вперед в карьере.

— Они готовы уехать в Европу уже после чемпионата мира?

— С точки зрения футбольных навыков, они готовы. Но понятно, что на первых порах будут проблемы с адаптацией. Придется привыкать к новому чемпионату, учить язык. Все это имеет значение. Думаю, для них было бы идеально еще немного поиграть за «Локо», а потом уехать в Европу. Сейчас им нужно играть, и здесь эта возможность есть.

Читайте также
Фанаты «Локо» во время матча с «Арсеналом» поздравили Сёмина с днём рождения

«ИГНАТЬЕВ — ЛУЧШИЙ ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК ЧЕМПИОНАТА»

— Ваша версия лучших игроков «Локомотива» и чемпионата в целом?

— В «Локо» это Алексей, Антон и Влад Игнатьев.

— При этом Игнатьев не вызван в сборную.

— А должны бы вызвать, он однозначно лучший правый защитник премьер-лиги. Конечно, не я решаю, но как его коллега и фанат футбола, считаю, что сборной России Влада будет не хватать.

— Теперь тройка лучших игроков всего чемпионата.

— Фарфан, Смолов. Ну и я в деле!

— У вас был перелом ребра. И вы все равно хотели играть. Это вообще реально?

— Ребро беспокоило, конечно. Но в конце сезона, когда ты знаешь, что на кону чемпионство, просто невозможно не играть. Я был обязан внести свой вклад.

— Наверное, было больно двигаться.

— Трудно, да. Но в тот момент не видел большого смысла давать себе отдых. Я предпочел играть дальше. Зато сейчас можно спокойно отдохнуть.

— Семин сказал, что вам за это нужно ставить памятник.

— Ну это перебор (смеется). Я просто считал, что мое присутствие на скамейке, на поле важно для команды. Но чтобы за это памятник ставить? Нет, я не совершал каких-то подвигов.

Читайте также
«Вклад Смородской? Мы после нее никого не могли купить» Цитаты тура

«В РОССИИ НИКТО БЫ НЕ СПРАВИЛСЯ С «АТЛЕТИКО»

— Осенью «Локомотив» ждут мощные соперники в Лиге чемпионов. Матч с «Атлетико» показал, что команда к ним не очень готова. Что делать?

— Во-первых, нельзя забывать, что «Атлетико» за последние пять лет дважды выходил в финал Лиги чемпионов, а сейчас сыграет в финале Лиги Европы (беседа состоялась до финала, в котором «Атлетико» победил «Марсель» со счетом 3:0. — Прим. «СЭ»). Клуб входит в восьмерку лучших в Европе. Конечно, нам было тяжело справиться с таким соперником. Но я сомневаюсь, что кому-то в России это под силу. Разве что могли бы уступить не с таким крупным счетом. Здесь сразу видна разница между чемпионатом России и Испании. Но все равно я считаю, что это был хороший опыт — мы поняли, каково играть с европейским грандом. А в тот момент мы не были готовы ментально к матчу, находились немного на взводе, волновались.

— С нынешним составом успех этого сезона повторить будет нереально?

— Сложнее. Ведь теперь все будут играть против нас, как против чемпиона страны. А значит, мотивация будет выше. Не сомневаюсь, что новый сезон станет непростым.

— Если бы у вас была возможность позвать в «Локо» кого-нибудь из португальских игроков, кого бы взяли?

— Наверное, никого.

В Португалии очень много талантливых футболистов, но я бы просто оставил в команде тех игроков, что стали чемпионами. Думаю, это очень важно — сохранить костяк.

— Нуну Гомеш говорил, что вы можете стать одним из ключевых игроков сборной.

— Ну, это мой хороший товарищ! Конечно, он так скажет. Всегда уважал Нуну, так что эти слова много для меня значат. Ключевой игрок — звучит хорошо. А получится или нет, сейчас сложно предсказать.

— Как у вас идут переговоры по продлению контракта с «Локомотивом»?

— Мы общаемся на эту тему.

— Вы ведь хотите остаться еще на несколько лет?

— Все зависит и от клуба, важно не только мое желание.

— Допускаете, что можете завершить карьеру именно в «Локо»?

— Я пока вообще о завершении карьеры не думаю. Рано! Впереди есть еще года четыре, а то и больше.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида?
СМИ: «Зенит» намерен купить игрока «Ромы» за € 50 млн
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Не стой на пути: Мадрид захватил еврокубки
«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион
Вадим Шипачев подписал контракт с московским «Динамо»
Денисов: Черчесов сказал: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»
Новости
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь