«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион

Источник: AP 2018

По информации источника, красно-белые уже не в первый раз пытаются вести переговоры о переходе игрока, однако ранее условия сделки не устраивали руководство «Интернасьонала».

Теперь клуб готов продать Доурадо из-за затруднительного финансового положения.

Отмечается, что представители «Спартака» посетят ближайший матч бразильской команды, чтобы посмотреть на игру хавбека. Еще одним претендентом на игрока называют португальский «Спортинг».