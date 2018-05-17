«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион
Московский «Спартак» заинтересован в трансфере бразильского полузащитника «Интернасьонала» Родриго Доурадо. Об этом сообщает RadioHincha.final.
Московский «Спартак» заинтересован в трансфере бразильского полузащитника «Интернасьонала» Родриго Доурадо. Об этом сообщает RadioHincha.final.
По информации источника,
Теперь клуб готов продать Доурадо
Отмечается, что представители «Спартака» посетят ближайший матч бразильской команды, чтобы посмотреть на игру хавбека. Еще одним претендентом на игрока называют португальский «Спортинг».
На счету Доурадо пять матчей в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии. Игрок не отметился результативными действиями. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом в составе национальной сборной. «Спартак» в сезоне-2017/18 финишировал третьим в чемпионате России. Впереди команды оказались московские «Локомотив» и ЦСКА.