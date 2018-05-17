Аджоев: Будущее арендованных тульским «Арсеналом» футболистов станет известно позднее

Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2017/18 чемпионата России за «Арсенал» выступал ряд арендованных игроков, среди которых Дзюба, Джорджевич и Новосельцев из «Зенита», а также Сергей Ткачев из ЦСКА.

«Сейчас Дзюба, Джорджевич и Новосельцев возвращаются в “Зенит”, а Ткачев — в ЦСКА. Это же касается других арендованных футболистов. Игрокам надо немного отдохнуть, поэтому свое будущее они будут обсуждать позднее, пока преждевременно об этом говорить», — сказал Аджоев.

Также сейчас истекает контракт у защитника Кирилла Комбарова. Президент «Арсенала» отметил, что позднее клуб планирует начать переговоры с футболистом по новому соглашению. «Думаю, мы пообщаемся с Кириллом, он пока никуда не уходит. Но сейчас надо всем отдохнуть», — подчеркнул Аджоев.

«Выделять по итогам сезона кого-то одного было бы неправильно, потому что у нас одна команда, которая провела очень хороший сезон. Абсолютно все в клубе, в команде, кто помог добиться этого результата, заслужили похвалы. Арендованные игроки внесли свой вклад, но футбол — это командный вид спорта», — заявил собеседник ТАСС.