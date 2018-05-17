Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Экс-супруг отобрал у дочери Кобейна знаменитую гитару ее отца
Текущие события
Футбол. Сборные
15.05
Саудовская Аравия2
Греция0
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель0
Атлетико3
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
12Удивительные приключения утенка Дакли
12:59 (мск), источник: ТАСС

Аджоев: Будущее арендованных тульским «Арсеналом» футболистов станет известно позднее

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты Артем Дзюба, Иван Новосельцев и Лука Джорджевич, которые находились в «Арсенале» в аренде, по условиям контрактов по окончании сезона должны вернуться в санкт-петербургский «Зенит» и определятся со своим будущим позднее. Об этом ТАСС сообщил президент тульского клуба Гурам Аджоев.

Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2017/18 чемпионата России за «Арсенал» выступал ряд арендованных игроков, среди которых Дзюба, Джорджевич и Новосельцев из «Зенита», а также Сергей Ткачев из ЦСКА.

«Сейчас Дзюба, Джорджевич и Новосельцев возвращаются в “Зенит”, а Ткачев — в ЦСКА. Это же касается других арендованных футболистов. Игрокам надо немного отдохнуть, поэтому свое будущее они будут обсуждать позднее, пока преждевременно об этом говорить», — сказал Аджоев.

Читайте также
Геннадий Орлов: Дзюба вернется в «Зенит», он любит Петербург

Также сейчас истекает контракт у защитника Кирилла Комбарова. Президент «Арсенала» отметил, что позднее клуб планирует начать переговоры с футболистом по новому соглашению. «Думаю, мы пообщаемся с Кириллом, он пока никуда не уходит. Но сейчас надо всем отдохнуть», — подчеркнул Аджоев.

«Выделять по итогам сезона кого-то одного было бы неправильно, потому что у нас одна команда, которая провела очень хороший сезон. Абсолютно все в клубе, в команде, кто помог добиться этого результата, заслужили похвалы. Арендованные игроки внесли свой вклад, но футбол — это командный вид спорта», — заявил собеседник ТАСС.

По итогам сезона «Арсенал» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида?
Назван лучший игрок финала Лиги Европы
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» после 17 лет выступлений
«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион
Вратарь «Вегаса» тащит команду к Кубку Стэнли (видео)
Денисов: Черчесов сказал: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»
Новости
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Долина с внучкой, Чехова и другие на вручении премии «Дай пять!» Дети и подростки выбрали любимых звезд в рамках национальной телевизионной премии канала СТС
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь